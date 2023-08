Il funerale di Giorgio Carrubba a Rolo: commozione per l'ex insegnante scomparso

Ieri pomeriggio era previsto il riconoscimento del corpo. Poi la pratica è passata alla magistratura modenese, chiamata a decidere sul rilascio del nulla osta per poter fissare i funerali di Giorgio Carrubba, ex insegnante di 69 anni, vittima sabato sera di un incidente in moto, a Lesignana di Modena. L’addio si svolgerà a Rolo, nella chiesa parrocchiale. Diverse le comunità in lutto: non solo Rolo (dove abitava e dove era stato vicesindaco, consigliere comunale, coordinatore Caritas e promotore di molte iniziative), ma anche a Moglia (dove aveva insegnato educazione fisica), oltre che nel Modenese, dove era attivo in varie associazioni. Lascia la moglie Rossella, i figli Fabrizio e Gianguido, il fratello Alberto e altri parenti. Il prof. Giorgio Carrubba era benvoluto da tutti. Ieri sera in chiesa a Rolo è stato recitato il rosario in suo ricordo.