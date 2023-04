Il Fuori Orario rilancia il Bilbao

Risorge come una fenice dalle ceneri uno storico locale che ha fatto ballare per decenni giovani dalle due sponde dell’Enza. Il Bilbao, la discoteca estiva inaugurata nel maggio 1988 dopo la chiusura del Tartaruga, riaprirà i battenti il 9 giugno al lido di San Polo sotto la direzione musicale e organizzativa dei gestori del Fuori Orario. Sono loro ad annunciare "la rinascita e rifondazione di un nuovo villaggio musicale e culturale" specificando che il Circolo di Taneto si sposterà "con la sua tribù per tutta l’estate 2023 nel poco distante paese di San Polo, dove prenderà vita una strepitosa location open air di 12mila mq sulle rive dell’Enza".

"Finalmente un gestore professionale e con un eccellente programma", ha commenta il sindaco Franco Palù. Previste serate animate dal beat di Gabry Ponte, tra i più celebri dj italiani, ma anche musica dal vivo con i neo-punk Theø, Plant e Fiks de La Sad (live il 14 luglio) e i 99 Posse a far da front band di traino al Positive River Festival (22 luglio). Il tutto in una cornice di rinnovata serenità per i cittadini e l’amministrazione comunale, dato che le "mura" del locale sono di proprietà pubblica, ed erano ritornate al Comune a cavallo tra 2019-2020 dopo che era scaduta la concessione dell’area a privati. in concessione tramite specifici accordi.

f.c.