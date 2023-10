Il ’furbetto’ del cartellino: "Danni al lettore dei badge"

"Il lettore del badge ha sempre funzionato, poi da quando arrivò lui a lavorare nell’ufficio si verificarono i danneggiamenti. Il dispostivo ha una batteria-tampone. Le prime due volte furono staccate la presa di corrente e la presa del cavo di rete, ma grazie alla batteria il lettore resiste due ore: all’uscita ci accorgemmo che non timbrava più. La terza volta, invece, furono strappati i cavi, come scritto anche in una mail del 19 luglio 2018".

Nel processo a carico di un 60enne modenese, accusato di essere uscito dagli uffici municipali in orario di lavoro per sbrigare faccende personali, ieri è stato ascoltato Alfredo Licciardello, attuale responsabile operativo della Protezione civile, citato come teste della difesa, affidata all’avvocato Leonardo Teggi. Il 60enne, licenziato dal Comune, ieri era presente in aula. Deve rispondere di truffa aggravata: avrebbe procurato al municipio un danno di 1.426 euro, tra l’8 agosto e il 13 settembre 2018, periodo in cui Licciardello lavorò insieme a lui. Dopo i danneggiamenti al lettore badge partirono le indagini: non fu scoperto il responsabile, ma vennero notate le uscite in solitaria dell’addetto, poi scoperto fuori a fare la spesa, in biblioteca, al bar e al parco. "Eravamo in tre: io, lui e un responsabile – racconta il teste –. Gli avevamo chiesto di venire a fare i sopralluoghi sulle arginature, ma lui si rifiutò e chiese a me di fare di farli: io gli risposi che non dovevo farlo perché ero part time e facevo già quelli sui passi carrai. Ne fu informato il comandante della polizia locale, Stefano Poma, che il 28 agosto 2018 scrisse una mail a entrambi, dicendo che lui avrebbe dovuto occuparsi direttamente dei sottopassi “senza demandare a Licciardello“". Licciardello descrive un rapporto distaccato coi colleghi: "Noi lo coinvolgevamo sempre, ma lui diceva di avere altro da fare. Non ci furono mai screzi. Lo vedevo entrare e uscire, ma non controllavo se timbrava. Lì c’erano altre persone che lavoravano, e avevano un altro timbratore. C’era telecamera, ma non funzionava". Si proseguirà nel febbraio 2024.

Alessandra Codeluppi