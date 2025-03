Il furto della lapide di Don Rolando Rivi: "Gesto vile e offensivo"

Sgomento per la scomparsa della lapide dedicata a Rolando Rivi: un attacco alla memoria e verità storica. Alessandro Aragona (consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia) e Fabio Ruini (consigliere Fdi a Castellarano) esprimono il "più profondo sdegno e rammarico per il furto della lapide dedicata a Rolando Rivi a Monchio. Un gesto vile e vergognoso: un’offesa non solo alla memoria di un giovane seminarista brutalmente ucciso all’età di soli 14 anni dai partigiani comunisti, ma anche a tutti coloro che credono nel rispetto della storia e verità. Auspichiamo non solo che sia possibile fare chiarezza, ma anche che le istituzioni locali e autorità competenti condannino con fermezza questo gesto inaccettabile".

Sempre Fdi annuncia che a Rubiera si è svolto, alla presenza di Aragona, il congresso di Fdi: riconfermato presidente del circolo Matteo De Vita, capogruppo di opposizione in Comune. "Il numero dei tesserati è cresciuto e lavoriamo affinché sempre più gente possa avvicinarsi al circolo con l’obiettivo di poter diventare il punto di riferimento del centrodestra a Rubiera", dice De Vita.

m. b.