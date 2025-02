Il futuro dei lavoratori. Inalca: "Già avviate le prime ricollocazioni"

"In attesa di attivare gli ammortizzatori sociali, stiamo già ricollocando diversi lavoratori laddove possibile". Inalca del Gruppo Cremonini, ha avviato le operazioni di salvaguardia dei suoi 180 dipendenti rimasti a casa in questi due giorni dopo il maxi rogo che ha devastato lo stabilimento produttivo di via Due Canali dove si lavoravano le carni da distribuire ai grandi magazzini.

Sabato dalle 15 alle 18 l’azienda incontrerà i lavoratori alla palestra Galilei di Massenzatico in un’assemblea dedicata al loro futuro. In un primo momento sarebbe dovuta tenersi oggi pomeriggio, ma le incombenze relative alle indagini e allo spegnimento dell’incendio hanno portato al rinvio della data. "C’è un dialogo costante con la proprietà – spiega Salvatore Coda, segretario della Flai Cgil – Attendiamo l’incontro al quale parteciperemo come meri uditori, poi nel finale indiremo un’assemblea sindacale per discutere le sorti coi lavoratori. L’azienda ci ha promesso che la prossima settimana sarà attivata la cassa integrazione". Poi puntualizza: "I lavoratori sono colpiti di riflesso, ora sono a casa, ma il pagamento di queste giornate gli sono state garantite. Anche perchè fosse questo il problema... In questo momento l’azienda è quella ad essere più danneggiata per somme inquantificabili, le giornate dei dipendenti a confronto sono niente. Perciò dobbiamo avere rispetto e aspettare le loro mosse senza pretese fuori dal mondo dato che sono passate solamente poco più di 48 ore dall’incendio. Il ricollocamento a Piacenza e Pegognaga difficoltoso per chi vive a Reggio? Vigileremo e cercheremo di tutelare tutti parlando con l’azienda". Infine, sull’ipotesi di una delocalizzazione dice: "È prematuro, certo tra indagini, demolizione ed eventuale ricostruzione viene difficile pensare a tempi brevi. Non sarà facile...".

Il collega segretario della Filt Cgil, Federico Leoni si sta occupando invece dei lavoratori di Quanta Stock&Go (società afferente a Cirfood, Transcoop e Coopservice) che conta tra i 5 e i 10 impiegati, mentre in appalto ci sono 90 dipendenti di Fabbrica del Lavoro e altre 80 di Coopservice. "Siamo d’accordo con l’azienda che sarà richiesta subito la cassa integrazione e a giorni è previsto un incontro per definirne i criteri. Al momento, fino a venerdì (domani, ndr) i lavoratori sono stati messi in ferie in virtù di residui importanti da smaltire. Dalla prossima settimana dovrebbero già essere coperti dagli ammortizzatori sociali. Rispetto agli alimentaristi di Inalca, Coopservice e Fabbrica del Lavoro hanno diversi appalti in città, perciò potrebbe essere più semplice la ricollocazione. Ma trovare l’equilibrio e far quadrare i numeri non sarà comunque semplice".

Ieri mattina intanto, il sindaco Marco Massari ha incontrato i vertici di Inalca. "Ho chiesto rassicurazioni sui 180 lavoratori. Ho raccolto in questo senso massima disponibilità da parte dell’azienda, che ringrazio, che mi ha assicurato che sta già provvedendo a ricollocare parte dei dipendenti e a valutare l’attivazione degli ammortizzatori sociali – ha detto il primo cittadino tramite una nota – Nei prossimi giorni, i vertici Inalca incontreranno i lavoratori e le organizzazioni sindacali per accompagnare così nel migliore dei modi questo periodo di transizione". Dal punto di vista dell’amministrazione comunale "in attesa di conoscere le dinamiche da cui è scaturito l’incendio e le ultime risultanze delle analisi Arpae sulle sostanze esalate, riteniamo che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sia la prima emergenza a cui far fronte. Il nostro impegno sarà massimo nell’ottica di facilitare tutte le procedure necessarie ad una transizione indolore dei lavoratori".

dan. p.