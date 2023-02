Il futuro del cinema Cristallo "Ormai la chiusura è stata decisa Troppo tardi per darci una mano"

di Daniele Petrone

"Non ci sono incontri programmati col Comune o quantomeno io non ne so nulla. Ma ormai la decisione è stata presa". Padre Giacomo Franchini, frate del convento dei Cappuccini di Reggio lascia intendere che l’ultimo tentativo di salvare il cinema Cristallo – del quale è stata sancita la chiusura – avanzato dal sindaco Luca Vecchi, difficilmente sortirà effetto. E svela: "Quest’estate avevamo già comunicato questa intenzione al primo cittadino – dice senza alcuna polemica che non è nello stile dei frati – Ma era stato un tentativo, non ci aspettavamo e non pretendevamo alcunché. Sapevamo che non solo noi eravamo in difficoltà nel settore.

Tant’è che ci è stato comunicato che non era possibile ricevere un contributo". L’impressione è che ci si sia mossi tardi. "Certo, il Covid ha dato una mazzata a tutto il sistema, unito poi al boom delle piattaforme digitali – continua fratel Franchini – All’epoca dell’Amministrazione Delrio si era parlato di affittare gli spazi per un tot di eventi all’anno, in modo da sostenerci, ma poi non se n’è fatto più nulla". E ora che ne sarà dello spazio in cui si proiettavano i film? "La utilizzeremo per incontri o attività legate al convento, anche perché siamo un ente ecclesiastico. Avendo chiuso l’attività cinema, non abbiamo una partita Iva e quindi non possiamo farci nulla – puntualizza padre Franchini – Diverse associazioni teatrali si sono fatte avanti in queste settimane, ma questa è una struttura concepita negli anni ’70 perciò non si presta per la recitazione: mancano i camerini e il palco è poco profondo.

Prima di arrivare alla definitiva chiusura poi, un’altra associazione che gestisce cinema in altre città si era proposta, ma non si sono verificate le condizioni giuste. Questo è anche un momento di transizione, vediamo cosa accadrà in questi anni". A giocare un ruolo poi anche la morte di Luigi Lagrasta che vantando contatti nel mondo cinematografico, gestiva le proiezioni, mentre padre Giacomo quella amministrativa. "Se fosse ancora vivo, forse avrebbe trovato il modo per risollevarlo", dice con una punta di malinconia. Inoltre aggiunge: "Il cinema aveva un importante funzione sociale, ma conti alla mano non ci permetteva di andare in pari. E poi noi frati siamo bravi e competenti a fare altre cose". Padre Giacomo infatti, insieme ad un altro frate si occupa di gestire ’l’infermeria’ dei Cappuccini: Reggio è il centro regionale dove vengono accuditi, secondo i dettami di San Francesco, i frati non più autosufficienti. Mentre altri sette fratelli si occupano del servizio pastorale.

Infine, frate Giacomo chiude anche a chi ha lanciato la proposta di aprire un circolo Acli: "Sopra al cinema, dove c’era il museo che a causa della valutazione antisismica non è in grado di ospitare tante persone per una mostra, sono stati ricavati degli alloggi con una ristrutturazione importante. E oggi che sono gestiti dalla Caritas per l’accoglienza di secondo livello. Sta funzionando molto bene e bisogna tenerne conto. Già quando era attivo il cinema, veniva arrecato loro un po’ di disturbo...".