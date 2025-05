Il futuro della Rcf Arena. Il manager Trotta:: "Ho fiducia nel 2026, ma niente promesse"

Una delle arene più moderne d’Europa, un impianto all’avanguardia, una capienza che supera i 100mila spettatori. Eppure, la RCF Arena fatica ancora a trovare una sua identità stabile nel panorama dei grandi eventi musicali internazionali. Si sente infatti spesso parlare di una ’stagione 2025 fallimentare’, in assenza di concerti di peso già annunciati, a differenza di quanto accade in molte altre città italiane ed europee.

Per cercare di capire meglio cosa non ha funzionato e quale futuro possa esserci per il Campovolo, abbiamo parlato con Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts e figura chiave della scena musicale italiana: è lui che ha portato gli Ac/dc proprio sul prato reggiano nel 2024, per uno degli eventi più attesi dell’anno. E ha gestito negli anni i tour italiani di leggende come Bruce Springsteen, Queen, Adam Lambert, Kiss, Neil Young e molti altri.

Trotta ha risposto con cortesia, evitando però ogni tipo di polemica. "Sto lavorando da tempo per dare una svolta positiva per il 2026 a un utilizzo più continuativo della Rcf Arena relativamente alla musica internazionale. Spero di riuscirci", ha spiegato. Ma ci tiene subito a chiarire: "Non ho intenzione, né interesse, di alimentare polemiche di alcun genere ora". Il produttore conferma che i contatti ci sono, e che non tutto è perduto: "Non dipenderà solo da me ovviamente, ma i presupposti positivi sia di relazione con Rcf Arena, che con gli artisti internazionali a cui sto mirando, ci sono".

Nessun nome, però, almeno per ora. Trotta preferisce la prudenza al rumore: "È importante tuttavia non ‘vendere’ promesse e non è utile parlare troppo prima di avere delle certezze. Non c’è molto altro da dire adesso". Parole che, da un lato, raffreddano l’attesa per possibili annunci a breve termine, ma dall’altro lasciano intendere che il lavoro dietro le quinte non si sia mai fermato. Il 2026 potrebbe davvero rappresentare una ripartenza per l’arena reggiana. Se l’infrastruttura non è in discussione (il Campovolo è tecnicamente tra i luoghi meglio attrezzati in Europa per i concerti all’aperto), restano comunque aperta la questione gestionale e progettuale. E chissà che Claudio Trotta, uno dei pochi in Italia con un reale filo diretto con i big della scena internazionale, non riesca davvero a dare la scossa che serve. Anche se, per ora, tutto resta (giustamente) sotto traccia.

e.b.