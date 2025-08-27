Il futuro della scuola: "Sfida di partecipazione, economica e gestionale"

Le scuole reggiane scaldano i motori, in attesa dell’avvio del nuovo anno scolastico. Al Centro Loris Malaguzzi si è riunita l’equipe allargata dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia, per un incontro che ha visto il coinvolgimento di pedagogiste, insegnanti, educatrici, cuochi, operatori scolastici e atelieristi, dello staff dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, delle cooperative dei nidi a gestione convenzionata, di Reggio Children srl, della Fondazione Reggio Children e dell’Amministrazione comunale. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Marco Massari che ha innanzitutto ricordato la figura di Carla Rinaldi: "Per lei l’educazione ha un profondo significato politico, non è confinata a un’età o a un luogo, ma attraversa tutta la vita e coinvolge il benessere individuale e collettivo in una prospettiva che intreccia cura, cultura, sostenibilità e responsabilità sociale. Tra città e sistema educativo ci deve essere uno scambio continuo e proficuo. I livelli di scolarizzazione, senza eguali in Italia, raggiunti a Reggio sono il frutto di una chiara scelta politica e come diceva Carla ‘non c’è Reggio Approach senza Reggio Emilia né Reggio Emilia senza Reggio Approach’, che non è un modello statico, ma si evolve adattandosi ai tempi e avendo sempre al centro la scuola e i bambini. Siamo al lavoro per rendere sempre più coeso, armonico ed efficace il nostro sistema educativo basato su istituzione, Reggio Children srl e Fondazione Reggio Children ETS, per la sua natura civica e pubblica, per la centralità che hanno per l’amministrazione le politiche educative in termini di valore ed anche per investimenti economici".

L’assessora Marwa Mahmoud, ripercorrendo il primo anno di mandato, nell’ambito della delega allo 0-6, ha posto l’accento sul futuro e sulle sfide che il sistema deve affrontare nei prossimi mesi: "Nonostante il calo demografico, si registra un aumento delle famiglie che richiedono servizi, insieme a un costante incremento di bambini con diritti speciali. Il futuro delle scuole e dei nidi è una sfida sia dal punto di vista economico, gestionale e di partecipazione".

Infine, Federico Ruozzi presidente dell’Istituzione ha sottolineato: "Far partire la ricerca dalle scuole rende il Reggio Approach peculiare rispetto ad altri. Occorre però contrastare la tendenza all’immobilismo sollecitando sempre i processi partecipativi".

c. c.