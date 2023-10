Il futuro delle aree montane: domani l’incontro

Incontro domani pomeriggio alle 14,30 presso l’Oratorio Don Bosco a Castelnovo Monti sul futuro delle aree montane, organizzato in collaborazione Uncem (Unione nazionale comuni enti montani), sul tema ’Istituzioni, comunità, territori più green, la Montagna del latte in una prospettiva nazionale’. Un incontro incentrato sul nuovo ruolo dei territori nelle sfide della crisi climatica, energetica, sociale, economica. La strategia delle Green Communities e strategia delle Aree interne, secondo Uncem, offrono strumenti e opportunità che riguardano le intere comunità. Tutto questo grazie a un nuovo patto con le città e a un impegno congiunto di enti locali, associazioni, imprese, terzo settore, che diventa necessario per l’Appennino e per tutto il Paese.

Tra gli interventi previsti durante la giornata: Elio Ivo Sassi (presidente dell’Unione Montana Appennino Reggiano), Enrico Bini (sindaco di Castelnovo e referente della strategia aree interne), Giovanni Battista Pasini (presidente Uncem Emilia-Romagna), Marco Bussone (presidente nazionale Uncem) parlerà dell’accompagnamento da parte dell’Unione alle strategie territoriali e la costruzione di Green Communities; Fausto Giovanelli (presidente del Parco nazionale dell’Appennino) parlerà delle politiche globali; Fabio Renzi (segretario generale di Symbola, fondazione che promuove e aggrega le qualità italiane) parlerà dei territori nella transizione ecologica; Giovanni Teneggi (responsabile Ricerca e sviluppo di ConfCooperative) interverrà sulle comunità.

A seguire Giampiero Lupatelli del Caier, Lorenzo Ciapetti di Antares, Filippo Arfini dell’Università di Parma, Emanuele Ferrari, vicesindaco di Castelnovo e referente Snai. Conclusioni di Gioacchino Garofoli, presidente del Premio Internazionale per lo sviluppo territoriale e prospettive locale.