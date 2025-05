Il futuro delle aree rurali passa attraverso l’arte. Una delegazione di giovani europei all’Ostello

Giovani europei per una settimana in Appennino. Sono giunti giovedì scorso all’Ostello dei Balocchi di Ligonchio dove resteranno fino a giovedì prossimo per ripensare il futuro delle aree rurali sulla base del progetto internazionale "RuralizART Education". Nel territorio del Comune Ventasso si esercitano nuove energie, nuove idee e tanta voglia di cambiare il mondo. Il CEA Ostello dei Balocchi di Ligonchio è così il cuore pulsante di RuralizART Education, il progetto Erasmus+ che vede protagonisti 15 giovani provenienti da Italia, Spagna e Portogallo. Dopo il primo scambio tenutosi nel novembre 2024 in Spagna, questa seconda residenza artistica porterà i partecipanti a lavorare alla creazione di una guida pratica per progettare residenze artistiche rivolte a minorenni nel circuito Erasmus+, con l’obiettivo di portare arte, creatività e partecipazione nei piccoli borghi europei come in Appennino. Al termine della settimana verrà realizzata una nuova installazione artistica, che entrerà a far parte del Parco d’Arte Condivisa Ravin’Art di Legambiente Ligonchio, come settima opera permanente del percorso. Ravin’Art è nato grazie al progetto di rigenerazione territoriale REinVenta, finanziato dalla Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia.

"Con RuralizART Education vogliamo dimostrare che anche i piccoli territori possono essere luoghi d’innovazione e protagonisti del cambiamento"; - racconta Stefano Regio, presidente del Circolo Legambiente Ligonchio. "Questo progetto nasce per dare voce ai giovani, aiutarli a riscoprire il potenziale valore delle montagne".

Momento significativo sarà la giornata di incontro con gli studenti della quinta classe indirizzo forestale dell’ISS Nelson Mandela di Castelnovo.

s.b.