Il futuro dell’esagono: "Perché delocalizzare il centro per l’impiego?"

L’annuncio dell’iter per il riconoscimento del centro storico di Reggio come “hub urbano” e, dall’altra parte, la delocalizzazione di servizi essenziali verso aree più periferiche. Due scelte "che vanno nella direzione opposta" è il commento dell’avvocato Carmine Migale, consigliere comunale Lista Civica per Reggio Emilia. Il Comune "annuncia con enfasi la volontà di valorizzare il centro in termini economici, sociali e culturali – prosegue –. Eppure, contestualmente, decide di spostare il Centro per l’Impiego presso lo stadio Città del Tricolore, lontano dal cuore pulsante della città". Su tale specifico punto "abbiamo presentato una mozione in consiglio comunale", specifica Migale, chiedendo alla giunta di rivedere questa scelta.

"Da un lato si perimetra un’area di 1,2 chilometri quadrati come hub da valorizzare – considera – dall’altro si impoverisce questo stesso territorio sottraendogli servizi che generano quotidianamente flussi di potenziali fruitori delle attività commerciali e culturali del centro".

"Se l’intento è davvero quello di “accrescere l’attrattività, rigenerare e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio”, come dichiarato dall’assessore Bondavalli – chiosa il consigliere – allora mantenere i servizi pubblici nel centro storico dovrebbe essere una priorità, non un’opzione sacrificabile. I cittadini e gli operatori economici del centro storico meritano chiarezza e coerenza nelle scelte dell’amministrazione".

Anche Azione boccia la decisione del Comune di collocare la nuova sede del centro per l‘impiego provinciale nella “torre B“ dello stadio. "Se proseguiamo come in passato a investire nella distribuzione di questi servizi al cittadino in modo sparso per la città e distanti tra loro, inevitabilmente incentiveremo l‘utilizzo dell‘automobile e andremmo ad aggravare pesantemente la situazione del traffico già molto difficile nella nostra città, causando un danno ambientale anche in termini di salute dei cittadini in relazione alla qualità dell‘aria che respiriamo", spiega Claudio Guidetti, presidente regionale e segretario reggiano del partito di Calenda.

Senza contare che tale operazione "va a detrimento anche del centro storico, un tempo molto più vivo e frequentato proprio per la presenza al suo interno di questo tipologia di servizi in un unico ambito". "Mi chiedo perché questa nuova sede di servizio non sia stato collocato all‘interno dell‘esagono – considera il segretario –. Un investimento da 3,5 milioni (tanto costerà riadattare i locali della torre) in centro storico si sarebbe sentito forte e avrebbe avuto un significato politico forte e rappresentato una iniezione di fiducia importante da seguire".

Per Guidetti non mancavano poi spazi alternativi in "importanti contenitori in stato di abbandono in città a partire dagli uffici ex Aci, l‘ex Opg o l‘ex carcere di San Tommaso". La delocalizzazione del centro per l‘impiego altro non sarebbe, quindi, che "un‘occasione persa".