Il futuro dell’esagono. Secondo l’esperto sempre più artigiani e meno commercianti

‘Paesaggi urbani - verso una nuova dimensione del centro storico’: è con questo titolo che si sono ritrovati ieri pomeriggio nella Sala degli specchi del teatro Valli il sindaco Luca Vecchi, l’assessora al Commercio del Comune Mariafrancesca Sidoli, il suo corrispettivo in Regione Andrea Corsini e vari esperti di livello nazionale. Dopo una clip riassuntiva Vecchi ha commentato: "In questi anni ci siamo occupati molto di centro storico, alcune sfide hanno ottenuto risultati ottimi mentre abbiamo assistito all’emergere di altre. Abbiamo scelto di lavorare sulla qualità dello spazio pubblico, con risultati evidenti come in via Guasco; abbiamo investito sulla cultura, potenziando la Fondazione I Teatri, i Chiostri di San Pietro, i Musei Civici e la biblioteca Panizzi e riempiendo di studenti universitari l’ex seminario; sono stati implementati gli eventi, ben diversi da quelli di 10 anni fa, e sono molti i fine settimana in cui gli alberghi fanno sold-out, tanto che tra marzo e settembre è difficile organizzarne altri perché le camere sono tutte piene. Contemporaneamente la crisi del commercio va riconosciuta, ma bombardare il centro storico per una strumentalizzazione politica non aiuta nessuno, produce solo un danno reputazionale". L’assessore regionale al commercio Corsini ha presentato iniziative politiche importanti: "Tra poche settimane partirà un bando da 18 milioni e il concetto del centro storico verrà rivisto con una legge innovativa, che stimoli i Comuni a ragionare per hub urbani". Mariafrancesca Sidoli ha presentato un "bando che il Comune lancerà a breve dopo un’indagine di oltre dieci mesi in collaborazione con il Politecnico di Milano, con un sistema di premialità inedito". Luca Tamini, responsabile scientifico URB&COM Lab del Dipartimento di Architettura del PoliMi, ha presentato i dati di quella indagine: "In centro storico ci sono 1.414 spazi per 2.829 vetrine totali. 443 sono destinati al commercio al dettaglio, è una percentuale alta (31%) ma in contrazione e destinata a sparire. Aumentano invece le attività di artigianato (205) e la somministrazione di alimenti e bevande (167, una in più di quelle di terziario direzionale). Gli sfitti sono 388 ovvero il 27%, un dato importante ma non tra i peggiori a livello nazionale". Tommaso Vezzani