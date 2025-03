Il futuro dell’Europa tra Trump e Putin. Stasera l’incontro al parco San Rocco

’L’Europa, tra Trump e Putin’: questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà oggi alle 21 al Parco San Rocco di Sant’Ilario. Relatori d’eccezione l’Europarlamentare Pd Stefano Bonaccini e Massimo Gazza, segretario provinciale dem. L’iniziativa si concentrerà sui temi cruciali legati all’Europa, per intuire quale può essere il futuro prossimo e quale contributo può dare l’Italia, il Pd in particolare, per rafforzare la posizione dell’Unione Europea in un contesto geopolitico mondiale in continua evoluzione.