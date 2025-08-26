Il futuro dell’ex colonia: "Trasformiamo la ’Luigi Roversi’ in centro universitario"

Ne parlava pochi giorni fa, al Carlino, l’olimpionico di Sci, Giuliano Razzoli: valorizzare ulteriormente l’Appennino reggiano portandovi giovani e facendoli restare.

Su questa linea la proposta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona, in merito al recupero edilizio dell’ex colonia alpina Luigi Roversi di Busana.

La struttura, che si propone di destinare, assieme ad altre della zona, "a centri universitari e alloggi per studenti", secondo l’esponente meloniano contribuirebbe anche alla valorizzazione dei borghi di Cervarezza Terme e del Comune di Ventasso. Primo firmatario di una risoluzione a tema presentata all’assemblea legislativa di Bologna, Aragona spiega che che il restyling dell’edificio "darebbe il via ad una convenzione intelligente con le università limitrofe, per l’elaborazione di un nuovo piano didattico con corsi specialistici, succursali e attività legate a tematiche quali il cambiamento climatico, le energie rinnovabili e discipline legate alla territorialità".

Ad avviso del politico anche "il recupero dei vicini centri storici montani" in particolare Busana, Nismozza, Marmoreto, Cervarezza e Acquabona, "può essere incentivato offrendo alloggi accessibili per gli studenti, con un canone d’affitto simbolico e ridotto, creando in questo modo nuove opportunità di lavoro oggi; e condizioni di ripopolamento con giovani e coppie per il nuovo lavoro di domani".

A corredo della sua idea Aragona cita poi diverse operazioni simili fatte in altre località italiane, proprio in collaborazione con gli atenei.

Sul dove trovare i fondi suggerisce di reperirli "anche attraverso quelli del Pnrr" oppure "come modello pilota" per un nuovo "bando regionale rivolto alle aziende del territorio".

La colonia Roversi, attualmente in carico al Comune di Reggio, venne costruita tra il 1938 e il 1939, ed intitolata, in origine a Rosa Maltoni, madre di Benito Mussolini, con la pomposa qualifica di "villaggio alpino".

Inizialmente di proprietà della Gil, la Gioventù Italiana del Littorio, fino all’estate del 1944, ospitò decine di bambini e studenti delle scuole della città bisognosi di cure, nonché i celebri "tripolini", figli dei coloni italiani rimpatriati dalla Libia dopo la perdita dell’Impero.

Nell’inverno del 1944 divenne, con l’occupazione nazista, presidio militare.

Con i tedeschi in ritirata, nella primavera successiva, fu per un breve periodo occupata dai partigiani. Nel dopoguerra venne intestata a Luigi Roversi, sindaco socialista di Reggio tra il 1902 e il 1905.

Prima dell’abbandono degli ultimi anni, fu usata come albergo per i soggiorni estivi di gruppi di ragazzi.

Gabriele Gallo