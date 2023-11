Il futuro di piazza del Popol Giost: "Da parcheggio a luogo di socialità. E i posti auto recuperati con Aci"

"Trasformiamo un parcheggio per le auto in un nuovo luogo di socialità e, si spera, di alta qualità nel quadrante Nord del centro di Reggio. È stato annunciato ieri, con una conferenza stampa apposita, il completo restyling di Piazza del Popol Giost. Posto esattamente a metà di via Roma, in una delle zone oggi più ‘calde’ del centro storico, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale potrà diventare il primo e migliore antidoto al degrado di quella parte dell’esagono. Un’operazione da 600mila euro complessivi, di cui 500mila provenienti dal Pnrr.

"L’esperienza storica della riqualificazione del sistema delle piazze di Reggio ci ha sostanzialmente ‘dettato la linea’ in quello che sarà un altro importante investimento per quanto riguarda il centro – dichiara il sindaco Luca Vecchi –. Quello che era un parcheggio, dal 2024 diventerà un luogo pubblico di qualità. Un elemento centrale in quella che dovrà essere il sistema delle relazioni sociali, culturali e commerciali di quel quadrante della città". E la protagonista di questa cambiamento sarà la maxi-panchina, lunga circa 70 metri, al centro della nuova piazza. "Soprattutto – aggiunge il primo cittadino – il restyling della piazza nasce da un progetto condiviso con i cittadini, i comitati e le associazioni di commercianti. L’intenzione, forti anche delle esperienze delle altre piazze dove siamo intervenuti, è che un miglioramento della qualità e della vivibilità possa allontanare il degrado".

Su quest’ultimo tema, il sindaco annuncia l’imminente "rinnovo di tutte le ordinanze emanate per quanto riguarda il centro di Reggio. Stiamo ultimando il processo con le forze dell’ordine e a breve avremo l’ufficialità". "Siamo estremamente soddisfatti perché un altro progetto di rigenerazione urbana vedrà la luce in città – dichiara l’assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini –. Una particolarità della nuova piazza è che saprà ‘adattarsi’ ai cambiamenti climatici".

"Si tratta di un progetto-pilota – continua – di cui Piazza del Popol Giost è il secondo messo in atto, all’interno del Life City Adap3, che vede il coinvolgimento di aziende del territorio sensibili a queste tematiche che cofinanzieranno (saranno parte dei 100mila euro – su 600mila – non ‘coperti’ dal Pnrr, ndr). Un progetto che avverrà in due fasi, quello legato alla piazza vera e propria che sorgerà e, in un secondo momento il ‘rialzo’ del plateatico circostante".

"Dove potranno parcheggiare le auto e i mezzi commerciali che fino a oggi sostani lì? Stiamo parlando con Aci per portare ad una valorizzazione e a un miglior utilizzo del parcheggio in centro – conclude Bonvicini –. Cercando di attivare delle tariffe in linea con quelle degli altri parcheggi comunali. Siamo fiduciosi che anche in questo senso si possa arrivare a una positiva soluzione della questione".

Nicola Bonafini