Il futuro Papa che venne a Canossa

"Benedetto XVI ha terminato il suo pellegrinaggio terreno: una vita spesa al servizio del Signore e della Chiesa, come ’umile lavoratore della vigna del Signore’, come egli stesso si definì il giorno della sua elezione a sommo pontefice". Così il vescovo Giacomo Morandi ha voluto ricordare Papa Ratzinger nel giorno della sua morte. "Ringrazio il Signore di aver avuto la grazia di incontrare Benedetto XVI più volte, durante gli anni del mio servizio presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, e di aver ricevuto da lui incoraggiamento e sostegno. Ogni volta è sempre stata un’immersione profonda nella gioia e nella speranza che non deludono". Domani alle 19 in Duomo la Messa di suffragio presieduta dall’arcivescovo.

Joseph Ratzinger, docente all’università di Tubinga, aveva visitato Canossa, nella nostra provincia, nel 1971, su invito di don Camillo Ruini – col quale ebbe poi stretti rapporti – per una conferenza e una lezione agli studenti di teologia del Seminario (nella foto in alto).