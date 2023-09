Il Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano proroga il bando ’start-up’ fino al 2 ottobre

Prorogato fino al 2 ottobre, alle 17, il termine per il bando Gal dedicato alle start-up. Il Gal Antico Frignano e Appennino reggiano ha deciso allungare i termini per la presentazione delle domande di sostegno per il bando rivolto alle start-up e nuove attività ’Sostegno a investimenti di nuove imprese (start-up) e nuove attività – Edizione 2023’. Il finanziamento è un contributo del 60% della spesa ammissibile. La documentazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del www.galmodenareggio.it.