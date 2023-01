Il Gaom torna in Africa Parte anche Azzolini

Parte per l’Africa il nuovo team di volontari del Gaom (Gruppo amici ospedalieri missionari): sono 13 volontari tra cui 4 medici e un’infermiera più altri specializzati in varie attività che partiranno in aereo giovedì sera alle 20,20 dall’aeroporto Malpensa diretti in Etiopia, poi seguiranno una breve tratta di volo per raggiungere le località delle missioni a Shashemene e Gambo dove da circa 40 anni danno il loro assiduo contributo per la realizzazione di progetti importanti e vitali per quelle comunità.

Una nuova missione, ma tra i volontari in partenza giovedì sera c’è un volto decisamente molto noto per quanto riguarda il Gaom.

Parliamo, infatti, del cofondatore e presidente onorario del Gaom, dottor Riccardo Azzolini (nella foto a fianco), un medico molto attivo, di 95 anni, forse al suo 50° viaggio, che non sa rinunciare alle missioni e alla voglia di aiutare il prossimo.

Fanno parte della missione in partenza, il dottor Gianluca Marconi (già sindaco di Castelnovo Monti) e il presidente del Gaom, Alberto Campari: rientro per tutti il 4 febbraio.

Ammirevole lo spirito del dott. Azzolini che vuole tornare in Africa per svolgere la sua missione di medico presso la clinica della missione Shashemene come otorinolaringoiatra. La prima volta che Riccardo Azzolini andò in missione era il 1984 ed il prossimo anno verrà festeggiato il 40° anniversario di fondazione del Gaom, gruppo sempre molto attivo.

"Dopo 3 anni, gli anni della pandemia e della guerra civile, - afferma il dottor Gianluca Marconi - ritorniamo in Etiopia per seguire i nostri progetti ,che in tutti questi anni abbiamo sostenuto economicamente e materialmente. Casa Famiglia su tutti, poi il progetto Miriam, l’Extra Food delle Sister Di Defoucauld a favore dei bambini e delle donne più povere di Shashemene dove lavorerò nell’ambulatorio pediatrico in queste due settimane.

Poi c’è il Poliambulatorio della Missione, le adozione a distanza dei bambini di Gambo e l’ospedale per il quale abbiamo lavorato negli anni addietro che è passato sotto la gestione del governo".

Nella baraccopoli di Shashemene opera la Casa Famiglia guidata da ex ragazzi di strada: quest’anno da quella struttura sono usciti 8 ragazzi metà dei quali hanno riportato tra i voti più alti di tutta la scuola e, grazie a questo, ora sono iscritti a diverse facoltà universitarie a carico dello stato.

Settimo Baisi