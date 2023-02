Il Gardenia diventa l’Ariston C’è il festival dissacrante

Questa sera alle 21, come se il circolo Arci Gardenia fosse il Teatro Ariston di Sanremo – in viale Regina Elena 14 - va in scena il primo ed originale Festival di ’Sansemo’.

"Davanti ad un pubblico in doppio petto e payette - si legge in una nota - i cantanti si sfidano in una gara per niente canora, a colpi di acuti di cuore, ciuffi fuori controllo, vestiti oltraggiosi che nemmeno Achille Lauro indosserebbe, litigate degne di Vittorio Sgarbi ai tempi d’oro. Una giuria di lupi di mare ed un trio di presentatori top secret guideranno la serata verso l’acclamazione del vincitore, tra colpi scena e ospiti improvvisati".

Al Festival si è potuto iscrivere chiunque. Sono stati ammessi solisti, coppie e gruppi, che possono presentare tutti i brani che sono stati cantati a Sanremo: sia le canzoni in gara sia quelle portate sul palco dell’Ariston dagli ospiti fuori gara.

La Gardenia Big Band si è occupata dell’arrangiamento di tutte le 15 canzoni in gara.

Sarà poi una giuria di selezionatissimi ed ‘esperti’ a decretare, insieme al pubblico in sala, la classifica finale, anche in base agli applausi, alle ovazioni, ai fischi, alle urla e alle standing ovation.

Il premio finale sarà "la gloria e la fama eterna", a garantirlo sono gli organizzatori, insieme un sacco di foto social e a una specialissima incoronazione a proclamare l’interpretazione più appassionante e coinvolgente.

Sicuramente non saranno giudicate le abilità canore.

La giuria avrà poi un occhio particolare sull’abbigliamento, trattandosi di un elemento di grande importanza per il Festival di Sanremo come per quello di Sanscemo.

Info: Gabriele 3491760727