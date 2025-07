Il Gatta graffia, tre gol all’invitta Borzanese. Mister Bianchi: "Domenica ci giochiamo tutto"

BORZANESE

0

GATTA

3

BORZANESE: Marchi, Margini (66’ Paolini), Rossi (66’ Strozzi), Geroni, Reggiani, Maffezzoli, Tahiri (53’ Bertolani), Caporali, Fantastico, Gabriele Ametta (59’ Mesoraca), Francesco Ametta (70’ Sukja). A disp.: Vezzosi, Mercati. All.: Bonini.

GATTA: Chiriac, Zini (87’ Muzhaqi), Andrea Favali, Remorini, Capanni, Biagioni, Ciccone, Federico Favali (71’ Bertucci), Grasso, Caselli, Omorogieva (88’ Portioli). A disp.: Baroni, Reggioni, Giampellegrini. All.: Bianchi.

Arbitro: Lusetti (Folloni – Baroni).

Reti: 37’ (rig.) Grasso; 47’, 57’ Omorogieva.

Note: serata calda; campo ottimo; spettatori 200 circa; rec. 0’+1’. Ammoniti: Federico Favali.

Tre squilli del Gatta che esulta al "Nasi" di Albinea sulla Borzanese, affiancandola in seconda piazza. Nel turno infrasettimanale, prova di forza dei granata che hanno trovato un’ottima quadratura, mentre i pedecollinari pagano i cambi forzati in mediana e in attacco. Sarà comunque decisivo l’ultimo turno di domenica nell’anomalo girone D a cinque squadre per assegnare i due pass per i quarti di finale.

"Ottima prova contro un avversario di livello – commenta soddisfatto a fine gara il trainer granata Luca Bianchi – e ora ci giocheremo tutto in casa nello scontro diretto col Cavola".

Primo ko in questo Montagna e primi gol al passivo al 5° match per la Borzanese.

"Sconfitta in un momento delicato che rimette tutto in gioco – ammette il tecnico Lauro Bonini – ma per fortuna siamo ancora padroni del nostro destino (ultimo impegno col già eliminato Roteglia, ndr). Tanti meriti al Gatta che, dopo un primo tempo equilibrato, ha sfruttato gli spazi concessi in una nostra serata storta".

Match equilibrato per i primi 45’ con primo pericolo creato dal centrocampista Remorini il cui destro chiama al volo plastico Marchi che si salva con l’aiuto del palo. Sull’altro fronte doppia respinta dell’attento Chiriac su un diagonale di Francesco Ametta e sul successivo tap-in della new-entry Fantastico. Sul suggerimento di Ciccone per Grasso ci vuole ancora Marchi a dire di no sul bomber che si gira in un fazzoletto. Episodio chiave al 36’ quando il centrale Maffezzoli entra in contatto con Grasso in area di rigore: penalty a favore degli ospiti che lo stesso Grasso imbuca spiazzando Marchi.

Ad inizio ripresa intuizione di Caselli che innesca il puntero Omorogieva, lesto a buttarsi nello spazio e ad indovinare un diagonale che s’insacca con l’aiuto del palo. Contesa chiusa 10’ dopo dallo stesso Omorogieva che fugge in contropiede sempre lanciato da Caselli, salta Marchi in uscita e insacca a porta vuota. Gli unici sussulti borzanesi portano la firma di Margini che in percussione centra l’esterno della rete e il gol della bandiera viene negato dalla traversa su punizione calibrata del mancino Geroni.