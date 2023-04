"Il gay pride è sconcio" Parte la ’riparazione’

Per ogni gay pride, c’è una messa di riparazione. Il dualismo sacro e profano sarà assicurato anche quest’anno. Ad annunciarlo è il solito comitato Beata G. Scopelli: "Dopo i numerosi atti di riparazione organizzati in questi anni, il comitato annuncia che si mobiliterà per il gay pride previsto a Reggio Emilia nel mese di giugno 2023", si legge in una nota inviata alle redazioni.

" Il prossimo atto di riparazione avrà una nuova formulazione rispetto al passato: tutte le informazioni saranno fornite da Cristiano Lugli, a nome del Comitato, nel suo intervento d’apertura alla giornata di Radio Spada, il 1° maggio a Rubiera". Non si sa quindi se si tratterà di una messa, di un presidio, di una processione o di altro ancora. La modalità con cui il comitato risponderà ’per le rime’ al gay pride è un mistero della fede per ora.

"Per celebrare la ricorrenza della prima “unione civile legittima” in Italia il movimento omosessualista ​ecise di indire nella stessa città in cui aveva avuto luogo questo fatto un “gay pride” – ricordano quelli del comitato ultracattolico – La città era Reggio Emilia. L’evento, che nel 2017 fu il primo dell’anno nel Nord Italia,​ ebbe l’appoggio e l’interessamento di alcune icone dell’omosessualismo italiano, a partire dalla senatrice Cirinnà. ​A tutti i cattolici fu evidente la gravità e il carattere provocatorio e sconcio di una simile iniziativa, l’ennesimo empio spettacolo di normalizzazione del vizio. Come se non fossero bastate le “veglie antiomofobia” nelle parrocchie. Era ora di agire e reagire! E ad offese pubbliche volemmo opporre riparazioni e preghiere pubbliche. Per questo il 3 giugno 2017 fu indetta una Processione di riparazione pubblica, parallela all’iniziativa​ omosessualista. L’iniziativa partì spontaneamente da persone comuni, da fedeli che hanno voluto porsi sotto la protezione della Beata reggiana Giovanna Scopelli​. L’omonimo Comitato, costituito ad hoc per questa Processione riparatoria, tuttora è attivo ed opera. Lo scopo è importante, l’occasione grave, la proposta cattolica". E poi segue un appello a una mobilitazione.

"Davanti allo scempio dei diritti umani non abbiamo che una scelta: tornare in piazza con le nostre identità e i nostri colori". Così Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda Reggio, aveva annunciato il secondo ‘Pride’ cittadino che sarà organizzato per domenica 25 giugno, a 6 anni di distanza dal primo datato 3 giugno 2017.