Il gelataio Forghieri nella top ten mondiale

C’è anche un artigiano gelataio reggiano tra i "top" a livello mondiale, come conferma l’edizione 2024 del Gelato Festival World Ranking. Quest’anno la medaglia d’oro è andata nell’est Europa, ma sono ben sei gli italiani nella Top 10 mondiale. E se il primo posto è andato alla gelateria "Fazekas Cukrászda" di Budapest, la gelateria veronese "La Parona del gelato" ha conquistato il secondo posto. E Fabio Forghieri, della Gelateria dei Principi di Correggio, ha ottenuto il sesto posto, a pari merito con la Gelateria Miretti di Torino. Un sistema di voto complesso, quello del World Ranking, che analizza ogni anno oltre ottomila gelatieri nel mondo per inserirne in classifica, nel 2024, ben 1.278, con 681 nuovi ingressi. Facile immaginare la gioia di Fabio Forghieri, che già in passato ha ottenuto risultati e successi straordinari. Da oltre un decennio Forghieri è impegnato non solo nella produzione, ma anche in un accurato studio e ricerca per la creazione di un gelato che possa avere una qualità davvero elevata. Già nel 2022 è entrato nella guida del Gambero Rosso con due coni su tre e con un settimo posto della classifica Gelato Festival World Ranking per il gusto "Oceano Indiano" da lui creato. Da aggiungere pure la vittoria alla finale italiana del Gelato Festival World Master. Una passione per il gelato nata, per Fabio Forghieri, quasi per caso. L’aver assistito alle operazioni di un amico che preparava un gelato ha fatto scattare l’idea che ha portato Fabio da computer, dati e scrivania a un laboratorio ricco di sapori, colori e fantasia: "Fare gelato è un’arte – ama ripetere – ma è anche una scienza in cui occorre monitorare le giuste quantità di zuccheri, lipidi e proteine per ottenere il perfetto equilibrio di acqua, aria e ghiaccio".

a. le.