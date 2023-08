Il gelato a peso d’oro Mazzata del caro prezzi "Tre euro per un cono, ma la qualità ripaga"

di Giulia Beneventi

Due passi in centro, il caldo estivo: perché non prendersi un bel gelato? L’idea è allettante, il caro prezzi forse meno.

Le attività della città storica provano a resistere, per non disincentivare ancora di più il potere di spesa dei cittadini. Dire che sia semplice, però, no: "Noi abbiamo dovuto aumentare tutto più o meno del 10%" riferisce Rita Fontanelli, della gelatiera Il Capriccio (via Crispi), dove il cono semplice ora costa 3 euro e il chilo di gelato 22 euro. "E non è tanto – aggiunge subito – perché se si considera che al supermercato il prezzo dei prodotti è aumentato quasi il doppio". Ma, soprattutto, il confronto è impietoso se si calcola quanto sono aumentate le spese per le attività: "Siamo già al 30% in più, in alcuni casi anche 40% – considera Fontanelli –. Per fare un esempio, le pesche erano a 1,50 al kg, adesso arrivano fino a 3 euro al chilo". I clienti, d’altra parte, "lo notano – dice – e magari le famiglie anziché prendere due gelati a settimana si fermano a uno. Ma lo sanno anche loro com’è, siamo tutti nella stessa situazione".

Per non parlare delle utenze: "Sicuramente il costo delle materie prime e quelli dell’energia sono quelli che incidono di più – spiega Andrea Bernardo (Gioelia Cremeria, via Emilia Santo Stefano) –. Però la clientela non è calata, almeno non più di quanto diminuisca in determinati periodi, come gli altri anni. Adesso per esempio il caldo frena molto al pomeriggio e la sera aumenta, mentre a maggio invece abbiamo lavorato molto, nonostante il clima non fosse dei migliori".

"Le utenze sono quasi triplicate – conferma Maria Antonietta Iembo, titolare de L’Angolo del Gelato (piazza San Prospero) –. Una bolletta bimestrale tipo, dal Covid a oggi, è passata da 700 a 1.400 euro. E questo riguarda solo la gelateria, poi ho anche li costi del laboratorio esterno, e nessuna agevolazione".

Iembo ha aperto la sua attività proprio nel 2020: "L’anno più sbagliato – dice – ma ormai eravamo pronti. Senza dubbio è un periodo che ha segnato tanto, le persone hanno perso molta fiducia e si è, come dire, creata una barriera". Senza contare che il Covid "ha dato il via all’aumento dei prezzi – precisa – ed è un cambiamento da cui, come sempre, non si torna indietro". Anche le cose più semplici, oggi, pesano sulla bilancia: "Una focaccina, per noi attività, costa più del doppio. I fornitori continuano a fare gli aggiornamenti dei prezzi, ogni mese, e salgono sempre. Aggiornamenti che, anni fa, arrivavano ogni tre mesi oppure reggevano per tutta la stagione".

Tali aumenti, sulla carta, possono sembrare anche non spropositati, "ma metti un 1% di aumento qua, un 1% là, si fa presto ad arrivare a un 20% ogni mese" calcola Iembo. "Io cercato di mantenere prezzi contenuti – conclude –. Preferisco venderne di più a un prezzo più basso, perché fa la differenza e le persone comunque riconoscono la qualità del gelato artigianale. Ma le spese da sostenere per me, che è vero sono da sola e non ho dipendenti, sono comunque molto alte".