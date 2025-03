Il gelato al cappelletto. La Carapina ci riprova: "Ecco il nuovo gusto per ripetere il boom"

Circa un anno fa, la gelateria ‘La Carapina’ di Rivalta lanciò l’innovativo gelato al gusto erbazzone, frutto dall’estro del titolare Noè Pinetti. Il giovane gelatiere montecchiese si guadagnò, grazie soprattutto a questa intuizione, la chiamata a Sherbet, ovvero il festival internazionale più importante di gelateria artigianale a livello globale, che si è svolto a Palermo e a cui prendono parte le migliori cinquanta gelaterie selezionate in tutto il mondo. Ora, per la nuova stagione, i clienti del negozio di via Glauco Garlassi, potranno deliziare i propri palati con il gelato al gusto cappelletto, ovvero un’altra rivisitazione di un ‘must’ della tavola reggiana, a partire da oggi con l’apertura straordinaria in occasione del lancio del nuovo gusto.

"Seguendo la medesima filosofia - dice Noè Pinetti - con cui volevo proporre uno dei grandi classici della gastronomia emiliana, sotto forma di gelato e dopo il grandissimo successo del gelato al gusto erbazzone, ora, in collaborazione con l’amico gelatiere Pierpaolo Portogallo della gelateria Barrocino di Firenze, nasce la ricetta per il gusto al cappelletto".

Ci può svelare gli ingredienti? "Diciamo che ci sono i principali ingredienti del pesto dei cappelletti, dalla mortadella al Parmigiano-Reggiano stagionato 24 mesi e noce moscata, per un’esperienza sensoriale che ricrei il sapore autentico. Spero che possa diventare un gusto da sconosciuto e super innovativo ad essere uno dei più richiesti come è stato per il gelato al gusto erbazzone".

Che rimane ancora a banco, giusto? "Assolutamente! Anche con la nuova stagione lo abbiamo confermato insieme al gusto reggianissimo al Parmigiano-Reggiano con aceto balsamico".

Tante idee che sono valse la partecipazione a Sherbet e al Gran Premio Helado ad Alicante. "Dopo solo un anno di attività, aver partecipato al più importante concorso di gelateria artigianale al mondo, è davvero una grande soddisfazione. Inoltre, sono da poco rientrato in Italia dopo aver partecipato al Gran Premio Helado ad Alicante, in Spagna, inserito in una sorta di nazionale italiana dei gelatieri. È stata un’esperienza fantastica, un momento di confronto e studio con colleghi: abbiamo portato un gusto cioccolato fondente con un contour all’arancia".

Insomma c’è sempre qualcosa che bolle in pentola nella vostra gelateria... "Da quest’anno è stato ristrutturato il locale, abbiamo implementato il reparto caffetteria, e presto da Pasqua torneranno ogni domenica le nostre colazioni siciliane tanto amate dai nostri clienti lo scorso anno. Poi abbiamo un blog dove ognuno ci può dire la sua idea, cosa migliorare, cosa gli è piaciuto e soprattutto eventuali gusti o abbinamenti che consiglierebbe di provare per proporre cose inedite".