Il generale Stefanizzi in visita

Visita del generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto, al comando provinciale di Reggio. Ad attenderlo nella caserma Carmana il colonnello comandante Andrea Milani. Il generale Stefanizzi ha incontrato gli ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, i comandanti delle stazioni della Compagnia di Piacenza, i comandanti dei reparti speciali presenti sul territorio, una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo. L’alto ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro svolto quotidianamente, mentre il colonnello Milani ha illustrato le principali attività del Comando provinciale e le peculiarità dell’attività dell’Arma in tutta la provincia. Nel corso della stessa mattinata, il Generale Stefanizzi ha incontrato la prefetta Maria Rita Cocciufa, il sindaco Luca Vecchi, e il procuratore Calogero Gaetano Paci e la presidentessa del tribunale Cristina Beretti. Poi la visita nelle stazioni di Correggio e Guastalla.