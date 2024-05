Il generale Vannacci a Vetto: "La diga sarà la mia ossessione"

"La Diga di Vetto sarà la mia ossessione". È l’impegno che il Generale ha preso, ieri, di fronte a una piccola folla di sostenitori, ospite del Comitato pro-invaso da 150 milioni di metri cubi. Sede del comizio: il greto dell’Enza all’altezza del Lido di Vetto. Roberto Vannacci ha terminato la visita a Canossa con un pranzo al River di Cerezzola insieme a 60 simpatizzanti che gli hanno regalato Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse e punte di varie stagionature. C’era anche il consigliere regionale Emiliano Occhi (Lega), candidato alle Europee. Annunciata la visita a Vetto del vicepremier Matteo Salvini entro pochi giorni.

Vannacci, perché nel suo libro ’Il mondo al contrario’ parla della diga?

"Ho cercato i casi italiani dove il paradosso vince sul buon senso. Si è deciso di non fare un’opera fondamentale per il bene pubblico, la salute, l’agricoltura per dar retta a delle farloccherie di tipo ambientalista che non si reggono in piedi. Lo dicono persone che ragionano in modo razionale e non ideologico".

Perché ritiene che l’invaso serva?

"Anche gli ambientalisti sanno che il clima sta cambiando e che l’unica soluzione sulla breve durata è adattarci. Se per aumentare di 1,3 gradi la temperatura terrestre sono serviti 150 anni, ne serviranno altrettanti per farla calare mitigando le emissioni. E intanto? La diga è essenziale per adattarci, ma anche un volano per rilanciare l’economia di una zona montana che si sta spopolando e impoverendo. Opere di questo tipo servono anche alle città".

In che senso?

"Contribuiscono ad alleggerire la pressione demografica. Se le città sono l’unico posto dove si può avere lavoro e benessere si sovrappopolano, con problemi di reperimento delle case, traffico, servizi… Bisogna diffondere il benessere in tutte le aree".

E se verrà eletto?

"Io non faccio mai promesse, faccio propositi: mantenere le mie idee per uno sviluppo sostenibile, efficace e conveniente. Una delle mie bussole sarà la diga, che continuerò a promuovere".

È già la seconda volta che visita Reggio. Come la valuta?

"Ho trovato gente entusiasta, che vive bene. L’Emilia-Romagna è una delle regioni più belle d’Italia e vanta la Food Valley, dove vengono prodotte eccellenze a livello mondiale. Non bisogna cambiare l’allevamento e l’agricoltura, ma aiutare la filiera a farci rimanere sulla cresta dell’onda".

Lei è sempre al centro di polemiche. È vero che non si può candidare laddove ha lavorato?

"È una delle solite falsificazioni, già smentita, per sminuire la mia figura e far venire dubbi sul votarmi. Ce ne sono ogni giorno: vogliono creare il grande satana. Ma si ritorce contro chi le fa, perché si parla sempre di me. Lo scrittore Paolo Di Paolo ha affermato che ho scritto un piccolo Mein Kampf, ma io non ho mai detto che ci sono culture superiori e inferiori, ma che non cambierei mai la mia cultura con altre. L’onorevole Bonafé mi ha attribuito che vorrei fare curare gli omosessuali, mentre io ho detto che statisticamente non sono la norma. È tutta pubblicità".