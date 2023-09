Il genio dell’illustratore Carlo Bisi nella mostra sul ’Sor Pompurio’

"Carlo Bisi era un genio nella fantasia espositiva, un talento enorme nel chiarire con pochi tratti un concetto".

Così Giovanni Santelli, curatore insieme a Raffaella Rozzi, presenta la mostra ‘Il Sor Pampurio, la scuola e tanto altro’ che, iniziata il 16 settembre, resterà a Palazzo di Riserva, in strada Garibaldi a Parma, fino al 29 ottobre. Bisi è stato un poliedrico artista nato a Brescello il 16 dicembre del 1890; diplomato nel 1911 all’allora Accademia delle belle arti della città ducale, ha dato avvio a una grande carriera da illustratore e fumettista: "Ha pubblicato in tutto – spiega Santelli – su 37 periodici e solo per il Corriere dei piccoli creò 26 personaggi. Molti di questi sono visibili". Il brescellese è stato anche pittore: "Su Le vie d’Italia ha pubblicato circa 30 rappresentazioni del Po, e poi ci sono tanti oli e anche le stampe. Ciò che più di tutto abbiamo provato a evidenziare in questa mostra – prosegue il curatore – è il rapporto di Bisi con la scuola, il lato meno studiato di questo artista. Per esempio, tra le cose che io apprezzo di più in Bisi ci sono manifesti per le decorazioni di aree scolastiche, opere di 40x60 centimetri con dentro disegni per bambini: ce ne sono alcuni secondo me fantastici".

Questo artista insomma ha un lascito ricco e vario e anche la mostra, inevitabilmente, lo riproduce: "In due sale ci sono 24 pannelli alti 70 centimetri e lunghi 100 con dentro alcuni ingrandimenti delle sue opere, in più sono incorniciate e appese circa 50 opere e ci sono anche tavoli e vetrinette che espongono quaderni, cartoline, libri e riviste originali. In tutto i pezzi sono circa 170: avrà fatto circa centomila opere, ma di certo questo materiale non è poco". Tutti possono confrontare i propri immaginari con quelli di un’epoca ormai lontana: "L’ultima striscia pubblicata da Bisi è del 1978, però lui ha lavorato tantissimo per i giovani" chiude fiero Santelli. La mostra, chiusa al lunedì, è visitabile dalle 9.30 alle 16 dal martedì al sabato e dalle 9.30 alle 19 di domenica e nei giorni festivi; l’ingresso è libero e i visitatori ricevono in dono due cartoline postali con disegni di Carlo Bisi. Tutti i giovedì alle 10.30 e domenica 1 e 15 ottobre alle 16 ci saranno delle visite guidate. All’inaugurazione sono intervenuti Francesca Sandrini (direttrice del Museo Lombardi), il sindaco di Brescello Carlo Fiumicino e Giuseppe Luciani, presidente del Rotary di Brescello Tre Ducati.

Tommaso Vezzani