Il genio di Jordi Savall al Valli

Jordi Savall è una delle personalità musicali più interessanti e originali del nostro tempo, strumentista e direttore di progetti musicali che valorizzano i repertori più antichi e le culture più diverse. Al Valli torna stasera (alle 20.30), con due delle sue creature: Le Concert des Nations, prima orchestra che riunisce una maggioranza di musicisti provenienti da paesi latini, tutti specialisti nell’interpretazione della musica antica su strumenti originali corrispondenti all’epoca e ai criteri storici; e La Capella Reial, uno dei primi complessi vocali consacrati all’interpretazione delle musiche del Siglo de oro in base a criteri storici e con l’uso esclusivo di voci ispaniche e latine. In programma lo Stabat Mater di Jacopone da Todi messo in musica da diversi compositori fino ad oggi: da Marc-Antoine Charpentier a Domenico Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi. Biglietti interi: 50454030 euro.

s.bon.