Il geologo e climatologo "Un’opera da fare subito"

Il professor Massimiliano Fazzini, geologo e docente di Rischio climatico all’Università di Camerino, è convinto che realizzare alcuni grandi invasi, tra cui quello sull’Enza, contribuirebbe in modo significativo a contrastare gli effetti del clima impazzito. Una diga a Vetto da circa 100 milioni di metri cubi sarebbe in grado di trattenere fin dalle prime fasi di costruzione 30 milioni di mc di acqua, evitando alluvioni a valle come quelle che hanno colpito Sorbolo e Brescello 5 anni fa - e che si sono temute nelle scorse ore.

Cosa sta succedendo?

"C’è un’estremizzazione dei fenomeni che non ha alcun colore politico. Dopo un anno e mezzo di siccità, con le falde che si sono abbassate di 60 metri, adesso avvengono precipitazioni straordinarie in modo peraltro previsto dai modelli fisco-matematici meteorologici, tant’è che la Protezione civile ha diramato per tempo gli avvisi di allerta. Di solito questo tipo di circolazione atmosferica si verifica in autunno, mai in primavera: è vero che i cambiamenti climatici non sono statisticamente provati, ma è l’ennesima dimostrazione che qualcosa non va".

Come si può affrontare il problema?

"Dobbiamo realizzare opere, tenendo conto dell’ambiente in cui si devono costruire. Gli ambientalisti estremisti devono accettare i fatti. Laddove c’è un ambiente incontaminato e ci sono vincoli geologici, si faranno opere di magnitudo minore come vasche di laminazione, sistemazione delle aree golenali, laghetti. Ma dove si devono fare interventi importanti, va fatto: una parte politica del nostro Paese è più propensa fare invasi di piccole dimensioni ma è il clima che ci dice cosa è necessario: dove serve tanta acqua e ci sono estremizzazioni climatiche, sono meglio grandi opere. Va accettato sennò si va al muro contro muro burocraticamente e politicamente mentre la gente continua a morire. Si deve entrare nella forma mentis del lavorare tutti insieme, ascoltando tutti i pensieri, con Piani di adattamento su scala di bacino, i Piani di fiume".

Cosa può fare la popolazione?

"I cittadini devono essere educati a mettersi in condizioni di sicurezza, a come agire in caso di emergenza. In Italia continua a vigere il ‘tanto a me non succede’. Siamo il quarto Paese più sismico del mondo, e terzi per rischio idrogeologico. Per non parlare dei vulcani. Ma, nella regione che è più all’avanguardia sul Piano di adattamento, ecco cosa è accaduto…".

La diga di Vetto porterebbe a zero il rischio idrogeologico nel bacino di riferimento?

"Potrà mitigare il rischio da molto elevato a rischio accettabile. Non c’è rischio zero. È un progetto fattibile; la strada tracciata è quella buona. Il progetto va adattato, ad esempio sulla sismica e rispetto alla morfologia dei versanti. Ma questi studi non possono essere usati come scusa. Con essa ci sarà la possibilità di risolvere la grandissima parte di problematiche che affliggono l’area".

E nel frattempo?

"Rifarsi a ciò che dicono gli avvisi di allerta meteo e cercare di salvarsi le penne".

Francesca Chilloni