Il gesto del medico al telequiz

La distruzione del telefono dell’ambulatorio di un medico di base che va in pensione, è diventato argomento di una delle domande de "L’eredità", popolarissimo programma della Rai condotto da Marco Liorni. Nei giorni scorsi a un concorrente è stato chiesto, con due possibilità di risposta, il motivo della rottura del telefono, avvenuta la scorsa estate in piazza Primo Maggio a Guastalla, quando il dottor Ugo Gaiani decise quel gesto "liberatorio" durante la festa di pensionamento. Una notizia che era stata lanciata in anteprima dal Carlino e poi ripresa da giornali e tv di tutta Italia. Ma che il concorrente de "L’Eredità" non conosceva, tanto da sbagliare la risposta. Il dottor Gaiani aveva giustificato quel gesto spiegando come fosse diventato stressante l’attività al telefono durante l’orario di lavoro e non solo.