Il giallo degli slip

C’è un altro particolare che emerge dalle pieghe delle carte depositate dagli investigatori, nel fascicolo del processo per la morte di Saman. Un paio di slip sequestrati sei mesi prima nello stesso casolare in cui fu poi trovato il corpo di Saman: un dettaglio che potrebbe aprire nuovi scenari sull’inchiesta.

Ben prima che lo zio Danish indicasse agli investigatori dove scavare nel rudere di Strada Reatino, il 18 novembre 2022, venne infatti effettuata una perquisizione proprio nello stesso luogo. L’operazione dei carabinieri risale al 30 maggio 2022, quando si passarono al setaccio i vani del rudere e i pozzetti adiacenti alla struttura, in collaborazione con i vigili del fuoco, con la squadra Saf (soccorso alpino e fluviale) e i sommozzatori di Ferrara. In quell’occasione, all’interno di una delle stanze dello stabile vennero ritrovati degli slip di colore bianco. Il reperto venne sequestrato dai carabinieri e messo a disposizione della magistratura.

Nelle pagine che documentano l’ispezione di quel giorno compaiono le immagini, a colori, dell’indumento intimo ritrovato dagli investigatori (sporco di terriccio e in mezzo ai rovi), con tanto di riferimenti metrici.

Il reperto è stato poi inviato ai Ris, per effettuare gli opportuni accertamenti, dando atto – si apprende – che il profilo genotipico della vittima Saman Abbas era stato già ricavato nell’ambito dell’indagine tecnica. Ai Ris venne dunque richiesto – il 7 giugno 2022 – di estrapolare dagli slip un eventuale profilo genotipico e di compararlo con quello di Saman.

Si passa poi al 25 novembre 2022, quando i Ris scrivono alla procura dicendosi "in attesa delle determinazioni da svolgersi sugli slip" e sugli altri reperti acquisiti il 19 novembre nel casolare, dopo il ritrovamento del corpo. A quel punto il pm Laura Galli risponde disponendo di non svolgere alcun accertamento sugli slip, in attesa dei risultati autoptici.

Benedetta Salsi