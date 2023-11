Il giallo del permesso di circolazione

(...) Come quelli che si rilasciano quando viene denunciato lo smarrimento o il furto della patente.

E quindi ecco che qualcosa è davvero andato storto. Perché come è possibile che fosse in possesso di un documento del genere, se la sua patente era stata revocata già in precedenza, e sempre per guida in stato d’ebbrezza?

I carabinieri stanno tentando di chiarire anche questo aspetto per capire se non ci sia stato un inganno volontario o un errore burocratico di qualche ufficio pubblico a monte, per ottenere quel documento.

La morte di due ragazzi di vent’anni fa male, malissimo, anche quando è autoprovocata, ma in questo caso la rabbia si aggiunge al dolore, per vite spezzate (e una potenzialmente rovinata, quella dell’amico ancora in terapia intensiva) a causa di una totale mancanza di criterio, almeno in base a quanto emerge fino ad ora. Se da una parte confortano i numeri diffusi dalla Provincia sugli incidenti mortali a Reggio (dai 111 del 2001 ai 26 del 2021, -77%), questo certamente non basta a giustificare una morte così assurda e nient’affatto dettata dal caso.