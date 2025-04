Il ‘giallo’ di Toano, la psicologa: "Dalla vedova un ruolo attivo: lei era il braccio operativo"

"Non era lei a decidere le condotte, ma le metteva in atto: era una ‘servente’". Federica Montagna, maresciallo della sezione di psicologia investigativa del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche), ha descritto così il ruolo che avrebbe avuto in famiglia Marta Ghilardini. Lei è la vedova del 77enne Giuseppe Pedrazzini, trovato morto l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima. Davanti alla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, deve rispondere di maltrattamenti aggravati dall’averne causato la morte, sequestro di persona, omissione di soccorso, soppressione di cadavere e truffa all’Inps. Il fratello Claudio Pedrazzini è costituito parte civile tramite l’avvocato Naima Marconi. "Le figure reggenti, di leadership, erano Silvia Pedrazzini e il marito Riccardo Guida": la figlia della vittima e il genero sono stati condannati col rito abbreviato a 12 anni 4 mesi confermati in Appello. "Marta era la mano che operava: tutte le condotte dalla coppia non sarebbero mai giunte a compimento se lei non avesse operato come stabilito da loro, di comune accordo". La vedova "era l’anello di congiunzione con la figlia e il genero ai quali Giuseppe non poteva chiedere perché sapeva che gli avrebbero detto di no; la moglie gli dava le medicine e il cibo, gli aveva messo a disposizione il telefono per eventuali chiamate, era colei che regolava i rapporti di Pedrazzini con l’esterno". La difesa sostiene da sempre che la vedova fosse "succube" degli altri. Secondo il maresciallo, l’imputata ebbe condotte omissive, cioè "non aver chiesto l’intervento di un medico e non averlo fatto curare"; e attive, ovvero "averlo privato della libertà di autodeterminarsi, spostarsi e rapportarsi all’esterno, ad esempio decidendo di togliergli il telefono fisso e poi dargli il proprio". Prima altri testimoni avevano parlato di cattivo stato di manutenzione della casa che portarono nel 2022 a dichiararla inabitabile fino al completamento di determinati lavori. L’avvocato difensore Rita Gilioli ha obiettato a Montagna: "L’abitazione era già così nel 1985 quando lui vi si trasferì e non fece nulla per sistemarla". Replica la teste: "Quando Giuseppe era malato lo si sarebbe potuto curare altrove e non recluderlo in stanza non riscaldata".

Il luogotenente dei carabinieri Antonello Sias ha ripercorso che Ghilardini vendette il 23 marzo 2022 la fede nuziale, quella del marito Giuseppe e della propria madre Giuseppina Colombari a un Compro oro di Scandiano. Il maresciallo Andrea Nencioni del nucleo investigativo ha illustrato gli accertamenti patrimoniali: "Sul conto bancario cointestato a Ghilardini-Silvia Pedrazzini erano collegati due bancomat, uno a testa. Nel 2019 furono spesi 10mila euro con la carta della figlia e 6mila con quella di Marta; nel 2020-2021, escluse due operazioni da 150 euro totali fatte da Ghilardini, le altre per 27mila euro furono fatte col bancomat di Silvia. La pensione di Giuseppe, 1.030 euro, veniva accreditata sul conto intestato a lui e alla figlia. Furono fatti giroconti verso il conto Silvia-Riccardo e pagamenti tramite la carta di Silvia". Dall’aprile 2020 il suo assegno fu di fatto trasferita sul conto Ghilardini-figlia con la causale ritiro pensione. Gilioli ha depositato documentazione bancaria del dicembre 2021-maggio 2022: "Risultano giroconti per 750 euro dal conto Ghilardini/figlia a quello Silvia/Giuseppe. La pensione di Marta era gravata da un finanziamento fatto dalla figlia". È stata sentita anche la psicologa della comunità che accoglie il figlio minorenne della coppia: "Viveva un conflitto di lealtà", cioè scegliere se dire cose in linea con quelle quelle riferite dai genitori. Viene descritto "bambino adultizzato, che appariva interessato a vendite di terreni, soldi ed eredità".