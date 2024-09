Il ‘giallo’ sui fondi offerti a Seta. Verifica in atto della Corte dei Conti

Non si placa il terremoto nella società Seta che scuote ben due delle tre province dove gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, Modena e Reggio. Bus strapieni, corse saltate e affollamenti alle fermate, sono i principali disservizi del trasporto pubblico, noti peraltro da tempo, ma, che negli ultimi giorni, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, e la riaperturara degli istituti, hanno originato un’accesa protesta di utenti e lavoratori: chi chiede un servizio adeguato e chi, invece, reclama salari dignitosi.

La prima ’scossa’ si è avvertita nel modenese quando il presidente di Seta Alberto Cirelli si è detto pronto a dimettersi, subito dopo che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, uno degli azionisti della società, ha espresso alcune opinioni sul servizio di trasporto pubblico erogato nel suo territorio. Su questo Cirelli aveva dichiarato di non avere grande margine di azione, in quanto le sue deleghe sono da ritenersi pari a zero.

Sul territorio reggiano, invece, i sindacati hanno contestato all’azienda l’incapacità di trattenere i lavoratori. Nella nostra provincia mancano circa 40 autisti, questo impone ai lavoratori in organico turni di lavoro più lunghi e stressanti, straordinari che di fatto diventano quotidianità,soprattutto per sopperire a salari ritenuti bassi per la qualità della vita reggiana.

La Provincia e il Comune di Reggio Emilia, tre mesi fa, hanno confermato la propria volontà ad erogare 150mila euro a favore aziendale da utilizzare per specifiche progettualità destinate a dare risposte concrete alle richieste avanzate nei mesi del 2023 e 2024 dai lavoratori e portate ai vari tavoli organizzati. I sindacati hanno lamentato il silenzio di Seta, che non avrebbe conferito ancora, agli interessati, la disponibiltà a mettere in campo il percorso necessario per l’utilizzo concreto a favore dei dipendenti di tali somme, per dare risposte alle varie problematiche esistenti, a partire dal tema dei ticket mensa.

Pare invece che sia in corso una verifica da parte del consorzio Act, rappresentante del bacino territoriale di Reggio, presso la Corte dei Conti, in quanto si tratterebbe di una contribuzione che esula dai normali impegni nei confronti di Seta. La società infatti ogni anno riceve dei soldi per svolgere il proprio servizio, ma questi 150mila euro, che sarebbero erogati in forma comulativa all’interno di un triennio, sarebbero una sorta di ’extra’.

In sostanza, quello di cui sembra voglia essere sicura l’azienda emiliana è che accettando i fondi non si verifichino intoppi legali o amministrativi. Quello che è certo è che il Comune e la Provincia sono disponibili a erogare la consistente somma di denaro, che potrebbe essere accettata dalla società di trasporti pubblici solo dopo aver, a sua volta, chiarito con gli Enti i modi nel quale procedere: se siano, per esempio, vincolati a qualche progetto o a una qualche iniziativa. Questo perché si tratta di fondi pubblici; ma pare che la società abbia, altrettanto, manifestato la disponibiltà a riceverli.

Ylenia Rocco