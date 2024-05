Il giardino abbandonato al degrado: "Ormai è una giungla pericolosa"

di Sandra Nistri

"Vietato il transito delle biciclette fuori dalle piste ciclabili" e pollice verso il basso anche per il gioco del pallone. Obbligo invece di "gettare i rifiuti negli appositi contenitori" e "di condurre i cani al guinzaglio". Regole sacrosante, per un giardino pubblico, quelle scritte su un cartello posizionato in via del Noce, all’esterno di quella che dovrebbe essere l’area verde a fianco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano. Peccato che l’area in questione abbia le sembianze di tutto fuorché di un giardino, con erba altissima, frasche che si stagliano per alcuni metri, rifiuti sparsi (tra l’altro un materasso e due sedie), ma anche resti della recinzione di un cantiere e ferri che sporgono.

"Da qualche anno – spiega Pietro Ribezzo un residente della zona – questo terreno, espropriato a suo tempo dal Comune e su cui è stato realizzato anche un tratto di pista ciclabile, si presenta in stato di totale abbandono. Si tratta di un’opera di urbanizzazione legata a una lottizzazione residenziale già realizzata in via del Noce. In quelle case, però, le famiglie sono già cominciate a entrare nel 2022 mentre quest’area verde, già corredata anche di illuminazione, non è stata presa in carico ed è ridotta in condizioni di vero degrado".

La giungla ben visibile causa, però, anche altri problemi a chi abita in zona: "Già l’anno scorso – prosegue Ribezzo – avevo presentato diverse segnalazioni a proposito del proliferare di zanzare che trovano un habitat favorevole. Lo stesso può dirsi per altri animali. Più volte ho chiesto, anche con comunicazioni inviate ad Alia, che venisse effettuata la disinfestazione ma non è mai avvenuto. In ogni caso non è possibile lasciare un’area abbandonata al totale degrado in mezzo alle case, in un quartiere, fra l’altro, che potrebbe utilizzare il giardino. Se il Comune deve prendere in carico l’opera lo faccio in tempi brevi, fra l’altro vista la presenza di ferri sporgenti l’area è anche a rischio per chi passa".

Dal Comune arriva la conferma del fatto che l’area verde tra via di Calenzano e via del Noce non è stata presa in carico dall’ente perché la proprietà non ha ancora richiesto il collaudo. Già effettuato invece il passaggio del parcheggio su via di Calenzano antistante il ‘giardino’.