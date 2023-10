Il giardino naturale di Angela Zaffignani

Oggi alle 18.30, per i Caffè del Giovedì della Far, Angela Zaffignani presenterà al teatro San Prospero il suo nuovo libro ‘Birdgarden – Il giardino naturale e i suoi ospiti’ (ingresso libero). Zaffignani ha conosciuto l’arte del birdgarden nelle oasi inglesi e per prima l’ha importata in Italia, iniziando un lungo lavoro di divulgazione attraverso articoli, corsi e convegni e con la realizzazione di birdgarden nelle scuole, in parchi pubblici e giardini privati, nell’ambito di una logica di giardino naturale ecosostenibile, opera che prosegue tuttora con immutato entusiasmo e passione. Già responsabile del verde pubblico a Parma, dove ha ideato e promosso una serie di iniziative culturali legate al tema del verde tra cui ‘Giardini Aperti’, rassegna che apre alcuni prestigiosi giardini privati di Parma, ‘Il Verde si Legge’, che promuove letture di prosa e poesia sulla natura negli angoli del verde urbano, e ‘Giardini Gourmet’.

Lara Maria Ferrari