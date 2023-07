Il gigante buono Escluso dai percorsi di accoglienza È morto per 20 euro

di Tommaso Vezzani

Uno, nessuno e centomila. La vicenda di Thabet Mohamed Ali segna uno dei momenti più neri della storia recente di Reggio Emilia e non solo, ma prima del tragico epilogo avrebbe potuto confondersi con quella di tantissimi che come lui scappano da realtà drammatiche verso paesi in cui la possibilità di un futuro migliore non si rivela nient’altro che un’illusione.

Nato in Tunisia nel 2005, era sbarcato nel 2016 a Lampedusa dopo una di quelle terrificanti traversate mediterranee. Del suo passato non sappiamo molto, se non che quando parlava del suo Paese era sorridente ed era rimasto in contatto con amici, parenti e genitori. Proprio poche ore prima di essere ammazzato aveva sentito mamma e papà e su loro consiglio stava pensando di tornare in patria.

In Italia ha vissuto in varie comunità per minori stranieri non accompagnati e solo a fine 2021 è arrivato a Reggio, accolto per circa un anno da Dimora d’Abramo. In città Thabet aveva molti amici, per la sua personalità simpatica, dolce e estroversa. Capelli neri, alto circa un metro e novanta, aveva gli occhi chiari con al centro del volto un nasone alla Cirano. I suoi compagni di comunità gli volevano bene perché era candido, sempre pronto a ridere e scherzare anche su sé stesso, dato che era un tipo buffo e spesso risultava divertente senza nemmeno volerlo.

Assistenti sociali, educatori, insegnanti e volontari conservano un bel ricordo di quel gigante sorridente e chiacchierone che peccava, semmai, di ingenuità.

Secondo alcune testimonianze, Mohamed sarebbe stato amico perfino del suo assassino, che lo avrebbe ammazzato perché non gli aveva prestato abbastanza soldi. Ucciso per 20 euro. Al compimento del diciottesimo anno di età, come previsto dalla legge italiana, i minori stranieri non accompagnati devono abbandonare i progetti di accoglienza e così Thabet, non molto bravo nemmeno a leggere e scrivere, si è trovato condannato a una vita da disoccupato e senzatetto. Trovare lavoro è impossibile non avendo una residenza, ma prendere casa è impossibile senza uno stipendio.

Costretto così a vivere per strada, il ragazzo non si è comunque mai macchiato di reati significativi ed è stato immediatamente escluso che la sua uccisione fosse legata a debiti o partite di spaccio.

Negli ultimi mesi di vita si sfamava grazie alla onlus ‘La nuova luce’, che tutte le sere porta cibo, vestiti e beni di prima necessità ai senzatetto della zona stazione. La referente dell’associazione Maria Diletto lo aveva visto poche ore prima della tragedia, raccontandolo al Carlino nei giorni successivi: "Martedì (30 maggio, ndr) abbiamo festeggiato il compleanno di una ragazza preparando il cous cous che ai giovani maghrebini piace tanto. Quando ho dato il piatto a Thabet mi ha fatto un sorrisone bellissimo. Non me lo dimenticherò mai. Era un ragazzo gentile e con dei bei modi di fare".

L’assassinio ha sconvolto la città a tutti i livelli e dopo due commemorazioni in piazzale Marconi la comunità reggiana, musulmana e non solo, ha salutato la salma (poi rimpatriata) al cimitero di Coviolo. Diletto c’era e dopo l’arresto di Adi Mohsen vi è tornata con la mente: "A me rimane un dolore immenso. Ho assistito all’ultimo saluto con rito islamico e vedere Mohamed Ali avvolto nei teli bianchi è stato uno strazio. Ogni settimana, quando faccio il giro in stazione, mi sembra di vederlo arrivare da un momento all’altro. Lui non c’è più, eppure, lo cerco nei volti dei più giovani. Per quanto riguarda l’assassino, non mi esprimo... Non tocca a me giudicare, condannare o perdonare. Ci penserà la giustizia e la vita stessa!".