Il Gioco dei Pianeti vince il primo premio

La mattina del 28 aprile scorso, la classe III E della scuola media Manzoni è stata premiata nella sede di Unindustria, dopo avere presentato alla giuria il progetto svolto in classe durante le ore di tecnologia con la professoressa Laura Barbieri. L’obiettivo era costruire un giocattolo mobile con i materiali di un kit fornito da Unindustria e con altro materiale che ci è stato permesso di utilizzare.

La classe si è divisa in gruppi per poter creare più giocattoli contemporaneamente, poi però ne sono stati scelti solo due e hanno avuto il permesso di continuare il lavoro nelle lezioni successive. Lo sviluppo del Gioco dei Pianeti si è ispirato alle opere di Alexander Calder, un artista che fece sculture con vari oggetti appesi a una struttura fatta di stecche e fili in equilibrio. Tra tutti è stato il progetto dei Pianeti quello che è diventato il più funzionale, secondo la maggioranza della classe, per la semplicità e il valore educativo.

Grazie a questo progetto, abbiamo avuto modo di unire l’apprendimento al divertimento, abbiamo saputo lavorare insieme, ci siamo impegnati a rispettare le consegne e abbiamo esposto il nostro lavoro davanti ad altre classi e a una giuria. Tutte queste sono state caratteristiche simili a quelle richieste nel mondo del lavoro.

Sofia Ristani, Sara Rozzi, Giovanni Viani III E