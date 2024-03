Il giorno del centrodestra. Summit per il candidato. Si riapre l’ipotesi Tarquini

Il centrodestra riapre la porta alla possibilità di schierare Giovanni Tarquini come candidato sindaco unitario di coalizione a Reggio. È attesa per oggi la fumata bianca per annunciare i nomi che ancora ballano in Emilia, in particolare la nostra città, Sassuolo e Modena legate fra loro da un risiko di equilibri politici.

È previsto infatti un summit ritenuto decisivo a Roma. Al tavolo, per sciogliere il rebus e trovare la quadra, si siederanno i responsabili organizzativi di Forza Italia (Maurizio Gasparri), Lega (Roberto Calderoli) e Fratelli d’Italia (Giovanni Donzelli). Una partita delegata direttamente ai direttivi nazionali dopo che i coordinatori regionali qualche settimana fa a Bologna non avevano sbrogliato la matassa.

Il ko alle Regionali in Sardegna ha cambiato gli scenari, consigliando maggior prudenza nei ribaltoni riguardo ai sindaci uscenti. Ed ecco che se sullo scacchiere verrà deciso di riconfermare a Sassuolo l’uscente Francesco Menani, in quota Carroccio (con Alessandro Lucenti – gradito da Fi e Fd’I) in seconda fila, a Modena si sceglierebbe fra Luca Negrini di Fd’I e Piergiulio Giacobazzi sostenuto da Lega e Forza Italia. A quel punto ecco che arriverebbe il via libera per un civico come Tarquini a Reggio, sul quale in realtà i direttivi locali delle tre forze di coalizione erano d’accordo già dall’estate scorsa con tanto di votazioni quasi plebiscitarie al loro interno.

Poi però l’avvocato era rimasto imbottigliato in logiche politiche tra i partiti e qualche mugugno romano che si era tramutato in un vero e proprio veto riguardo soprattutto alla sua difesa di Andrea Carletti, sindaco Pd di Bibbiano, simbolo del processo ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti. Sembrava un matrimonio saltato con tanto di abbandono astioso sull’altare. Ma in politica tutto può succedere e cambiare in un batter d’occhio.

Tarquini, nonostante nel frattempo abbia annunciato ormai un mese fa comunque la sua candidatura ufficiale con una sua lista (appoggiata da Alleanza Civica dell’ex consigliera comunale Cinzia Rubertelli), ha aspettato a presentarsi alla città. Proprio per capire come il centrodestra intendesse sciogliere il nodo. Così, nei giorni scorsi le riflessioni attorno a lui si sono approfondite. E dinanzi ad una probabile spaccatura qualora si decidesse di non convergere su Tarquini con Lega e Forza Italia pronte ad abbandonare Fd’I per appoggiare l’avvocato, si sta tentando di ricompattare la coalizione in extremis. Restano in piedi i piani alternativi di Alessandro Aragona, coordinatore provinciale del partito della Fiamma Tricolore e di Benedetta Fiorini della Lega (una mossa che terrebbe unito il Carroccio, ma non Forza Italia da cui l’ex parlamentare andò via). Ma l’ipotesi Tarquini sta riprendendo sempre più corpo nelle ultime ore. Sarebbe clamoroso tanto quanto il tempo perso su un’intesa già trovata da tempo. Basterà per recuperare il ritardo e sfidare il candidato di centrosinistra Marco Massari?

