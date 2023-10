Il giorno del digiuno e preghiera: "Per la pace e la riconciliazione"

Un digiuno per la pace in Medio Oriente.

La Presidenza della Conferenze episcopale ha deciso di promuovere una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. La data scelta è quella odierna, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli Ordinari ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi "nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione".

La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla ha prontamente aderito. "Facciamo nostro questo invito – scrive il vicario generale monsignor Giovanni Rossi - programmando per la giornata di martedì 17 momenti di preghiera che possano elevare a Dio l’intenzione per un rinnovato tempo di pace e concordia, il tutto vissuto nel digiuno e nell’astinenza. L’Arcivescovo Giacomo presiederà la Santa Messa, con questa intenzione, nel medesimo giorno nella parrocchia di Sant’Agostino alle 19".

"Si organizzino momenti di preghiera – è la raccomandazione della Diocesi – in particolar modo nell’Adorazione Eucaristica e nella recita del Santo Rosario, pregando per le vittime di questo ulteriore conflitto e perché possano prevalere logiche del dialogo e della riconciliazione".

La lettera del Vicario, trasmessa al clero, agli Istituti religiosi e a tutti i fedeli della Diocesi, contiene anche alcune indicazioni liturgiche: "Nella celebrazione della Messa si può utilizzare il formulario specifico numero 31 ’in tempo di guerra e di disordini’, pagina 896 del Messale Romano. Si utilizzi anche la Preghiera Eucaristica della Riconciliazione II, pagina 493, con il Prefazio proprio. Anche in altri eventi organizzati, nei giorni seguenti alla data del 17 ottobre, si abbia a cuore questa particolare intenzione".

"Il dolore e lo sgomento per quanto sta accadendo sono grandi. Ancora una volta ci ritroviamo nel mezzo di una crisi politica e militare, improvvisamente catapultati in un mare di violenza inaudita", ha scritto il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, nella lettera che invita al digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione "Ma non vogliamo restare inermi. Per questo sentiamo il bisogno di pregare, di rivolgere il nostro cuore a Dio Padre".