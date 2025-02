Il Giorno del Ricordo: "Rifletteremo ogni anno. Non facciamo abbastanza"

"Il nostro Comune ha compiuto la scelta politica di collocare, da oggi e per i prossimi anni, la celebrazione del Giorno del Ricordo nel quadro strategico e valoriale tracciato dai Presidenti di Italia e Slovenia nel luglio 2020. Dedicheremo questo giorno, nella sfera pubblica, a riflettere su come queste vicende non ci debbano lasciare indifferenti". Il sindaco Marco Massari apre il consiglio comunale di ieri pomeriggio col suo intervento e partecipa all’incontro nella Sala degli Artisti della Biblioteca Panizzi dedicato alla memoria delle foibe. A portare parole e esperienza degli orrori accaduti sono stati invitati lo scrittore e giornalista Alessandro Mezzena Lona di Trieste e Marji Cuk, giornalista e scrittore sloveno, autore del libro La Foiba. "Nel giorno del ricordo proponiamo alla città una riflessione sul tema dell’odio", dice l’assessore Marco Mietto in apertura, "crediamo che se ne parli continuamente, ma che non facciamo abbastanza". Alessandro e Marji non parlano solo delle foibe ma soprattutto di ciò che ha portato a quell’orrore, un doloroso ricordo che dovrebbe aiutare a capire il presente. "La Storia delle foibe va contestualizzata" spiega Mezzena, "quando ogni anno vogliamo ricordare lo facciamo sempre in maniera parziale, parliamo delle foibe senza tener conto che poco prima sono state sterminate, dai fasci di combattimento e dai nazisti, intere famiglie slovene, rom e sinti. Dopo la guerra il clima di odio scatena la persecuzione nei confronti degli italiani, storie terribili che ancora oggi non vanno dimenticate e che vanno condannate, ma tutto ciò non sarebbe accaduto se prima non fosse successo il resto. Occorre essere obiettivi". Marji Cuk racconta la sua intenzione di scrivere un romanzo equilibrato su una tragedia della quale i triestini portano ancora i segni sulla pelle. "Condanno ogni forma di violenza, credo in un mondo migliore dove si rispettano tutte le idee e il dolore. E credo anche che la verità non è mai da una parte quando c’è di mezzo la guerra. Ho voluto scrivere il libro da un punto di vista umanitario e umanistico per scrivere una verità taciuta. Un popolo non è mai libero se non fa i conti, le riflessioni e i mea culpa con il passato. Sono convinto che sia proprio la letteratura che debba raccontare la verità oggettiva di tutti. Le foibe nessuno le nega, ma prima c’era qualcos’altro: un genocidio nei confronti degli sloveni (scuole e chiese chiuse, persecuzioni, deportazioni), vennero importati italiani dal sud per italianizzare l’Istria. Fu ucciso il 3% della popolazione slovena, il 20% venne internato nei campi di concentramento. L’oggettività è difficile, ma è un bene che va difeso". Il pubblico numeroso è stato attento e le domande si sono rivolte soprattutto a come e se viene ancora, tra i ragazzi, condivisa la memoria di quei tragici avvenimenti.

Monica Rossi