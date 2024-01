Il giorno del ricordo. Un minuto di silenzio per Riccardo Curreli. E bandiere a mezz’asta

Quella stessa campanella che lunedì Riccardo Curreli non ha fatto in tempo a sentire, ha scandito ieri mattina alle 10,15, un minuto di raccoglimento. Un commovente silenzio che rimbombava di dolore in tutta la scuola ‘Manzoni’. Fuori dall’istituto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. E ai piedi delle scale dove il 13enne ha accusato un malore che – dopo oltre cinquanta minuti di tentativi di rianimazione, purtroppo si è rivelato fatale – giace un fiore bianco. Il giorno dopo la tragedia è l’ora del ricordo. La dirigente scolastica Alessandra Landini ieri mattina è stata in tutte le classi per parlare con gli studenti. Supporto. È ciò di cui ora hanno bisogno tutti. Alunni, docenti e genitori. Soprattutto i ragazzi della 3ª E, ancora sotto choc, che ieri si sono trovati col banco di Richi in un incolmabile vuoto al centro della classe. "I compagni e in particolare il suo amico del cuore, stanno raccogliendo spontaneamente dei momenti insieme a Riccardo per ricordarlo", spiega la preside. Riccardo era arrivato a settembre nella scuola, dopo essersi trasferito a Reggio con la famiglia di origine sarda. Già lunedì pomeriggio si è tenuto un consiglio di classe straordinario per gettare le basi del lavoro che farà una psicologa scolastica.

Non ancora fissati i funerali, dato che la salma è ancora bloccata dall’autorità giudiziaria. "Attendiamo la decisione della famiglia e poi decideremo se organizzare eventuali iniziative", conclude la dirigente Landini. Ancora nel mistero le cause della morte, dato che Riccardo non soffriva di problemi pregressi o quantomeno conclamati. Solo l’autopsia potrebbe fare luce. Il sostituto procuratore Isabella Chiesi, che ha aperto un fascicolo d’ufficio senza indagati, sta aspettando l’ok dei genitori (qualora non si ravvisassero ipotesi di reato) che potrebbero anche decidere di non sottoporre il corpo all’esame e dare l’ok all’espianto degli organi.

Intanto sul web si sono scatenati alcuni beceri commenti che puntano il dito contro i vaccini, senza sapere nulla di Riccardo. Toccante invece il ricordo, in primis da mamma, dell’assessora Mariafrancesca Sidoli che risponde implicitamente alle stupide congetture. "Ogni mattina, saluti tuo figlio che esce di casa per andare a scuola, come se fosse la cosa più normale del mondo. Non ti aspetti che non vi faccia più rientro. La notizia di una vita stroncata fra quelle scale, lascia senza fiato. Pensi al dramma dei genitori, familiari, amici, compagni, insegnanti, preside. Pensi alla sofferenza di questo ‘villaggio’che lo stava accompagnando verso una vita piena di futuro. Sono notizie che angosciano ma ancor più angoscianti sono stati alcuni commenti sui social. Ha ragione chi diceva “per i ragazzi, i bulli siamo noi”. Un pensiero di vicinanza a Riccardo e al suo ‘villaggio‘".

dan. p.