Il Giorno della Memoria scrivendo a Etla e Moshek

di Francesca Chilloni

Hanno vissuto come internati e "persone invisibili" per due anni, in centro a Quattro Castella, prima di essere deportati ad Auschwitz nel 1943. Erano due coniugi ebrei, Etla Feldmann e Moshek Chaim Ciwiak, di origine polacca, internati in via dei Mille 2 nel cuore di Quattro Castella. La loro storia non è un racconto di fatti avvenuti lontano, ma è la cronaca della persecuzione della minoranza israelitica nei nostri paesi, nelle nostre vie e piazza, che è stata proposta come caso di analisi e studio agli studenti castellesi delle classi terze della scuola media "Balletti".

La loro tragica vicenda esistenziale serve concretamente per dimostrare la "banalità del male" che è stato compiuto anche nella terra reggiana, anche sotto le colline matildiche. L’iniziativa svetta per incisività e impatto emotivo tra le tante promosse a Quattro Castella in occasione della "Giornata della memoria". La ricercatrice e storica Chiara Torcianti in questi giorni sta incontrando gli studenti e con loro, partendo dai documenti dell’archivio storico del Comune, ripercorre le biografie e la storia dell’internamento in paese di Etla e Moshek.

"Un modo concreto di conoscere da vicino cosa ha significato concretamente la persecuzione della minoranza ebraica nel nostro paese e in Europa negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso, sotto le dittature fasciste e naziste", spiegano dall’amministrazione comunale.

"Nelle storie vere – sottolinea il sindaco Alberto Olmi - a volte chi ci ispira simpatia non fa una bella fine, i cattivi non sono sempre gli altri, la virtù capita un po’ per caso come la colpa. Possiamo custodire quello che ci è accaduto, a noi, alla nostra terra, alle nostre vie e alle nostre case lasciando libero il nostro desiderio di bellezza, di giustizia e di rinnovare continuamente i nostri legami di amicizia".

Gli studenti, e tutti i cittadini, sono chiamati a scrivere una lettera dedicando i propri pensieri ad Etla e Moshek, la cui storia è diventata anche un videoclip realizzato in collaborazione con Istoreco e pubblicato sul canale Youtube del Comune. Davanti all’abitazione in cui la coppia visse in internamento è stata collocata una cassetta delle lettere in cui imbucare la propria missiva. Venerdì, alle 10.30, davanti alla casa-prigione si terrà un momento di riflessione durante il quale verrà aperta la cassetta per condividere alcuni scritti.

