Il giorno dell’orgoglio L’attesa di Arcigay "Ci aspettiamo un Pride grandioso"

"Ci aspettiamo un Pride grandioso", dichiara il presidente del’Arcigay Gioconda Alberto Nicolini. 26 i Comuni della Provincia che hanno dato il loro patrocinio. Il sole caldo e la cadenza in un giorno festivo fanno sperare in una grande affluenza di pubblico: "Insieme alle forze dell’ordine abbiamo preso misure di sicurezza per diverse migliaia di persone, speriamo che la giornata ci assista" spiega il presidente dell’Arcigay.

Per quanto riguarda l’ordinanza anti-alcol consegnata l’altra mattina ai locali, Alberto Nicolini chiarisce: "Si tratta di misure che sono continuamente diffuse negli eventi di massa. Il divieto oltre il 5% di gradazione non è giustificato, dal 2017 il Pride si è sempre svolto senza problemi e abbiamo sempre ricevuto i complimenti. E’ un evento pulito, pacifico e rispettoso". Nicolini conclude: "E’ un’occasione di visibilità. Confidiamo che i commercianti sappiano essere all’altezza della situazione e fornire bevande a migliaia di persone festanti in un giorno caldissimo. Sarebbe un peccato se restassero chiusi".

L’evento inizierà alle 16 col concentramento in viale IV Novembre; alle 16,30 la partenza della sfilata che arriverà in piazza della Vittoria alle 18 circa percorrendo tutta la via Emilia, da San Pietro a piazza Gioberti, per svoltare in via Mazzini.

All’evento si associa il sindacato di base: "Sgb parteciperà al REmilia Pride 2023 , che invaderà le strade e le piazze di Reggio per ribadire che le sedi Sgb sono un posto sicuro dove tutte le persone, le lavoratrici e i lavoratori possono rivendicare con orgoglio il proprio diritto di esistere e vivere, ma anche di lottare per i loro diritti e le loro tutele nei luoghi di lavoro".

Affermazioni che Sgb ha pubblicato anche su Facebook ll social, per tutta risposta, ha inviato una notifica secondo la quale "questo post e questa immagine violerebbero gli standard della comunità del social".

"Secondo la notifica – denuncia il sindacato – la pagina sarebbe a rischio di chiusura per un periodo non precisato. Verosimilmente ciò è dovuto a una serie di segnalazioni che hanno preso di mira la nostra pagina. La viltà e la vigliaccheria si mostrano in tante forme, ma nessuna potrà mai intaccare la nostra essenza".