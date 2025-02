Il giovane aggressore si scusa in tribunale: "Ma sono stato provocato e minacciato"

"Ho sbagliato, ho fatto una cavolata. Ma ho agito in quel modo perché provocato e minacciato". Ha fornito la sua versione dei fatti, ieri in tribunale a Reggio, il giovane di 22 anni, abitante a Rio Saliceto, protagonista domenica notte di un inseguimento con speronamento dell’auto su cui si trovava l’ex fidanzata con il suo ragazzo, una cugina e un amico, facendola finire contro la cancellata di una recinzione in via don Tosi a Fazzano di Correggio. Poi l’aggressione con martello e coltello, col 22enne che risulta aver colpito il ragazzo dell’ex fidanzata, provocandogli traumi guaribili in almeno 40 giorni.

Il giovane – come anticipato ieri la sua attuale ragazza al Carlino – avrebbe manifestato il comportamento violento per una presunta provocazione avvenuta poco prima, con minacce e intimidazioni. E il possesso degli attrezzi nell’aggressione sarebbe legato a una "necessità di difesa", ritenendo che il giovane aggredito fosse a sua volta armato di coltello o altrp. La difesa, affidata all’avvocato Luca Lugari, ha chiesto la derubricrazione dell’accusa di tentato omicidio, ritenendo che nell’indagato non vi fosse alcuna intenzione di uccidere. Il giudice ha deciso, almeno per ora, la permanenza del 22enne in carcere, a Piacenza. Mentre la difesa sta pensando a un ricorso al tribunale del Riesame.

a. le.