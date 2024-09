Il giro d’Appennino in handbike

Trentacinque chilometri ‘off road’ con non meno di mille metri di dislivello. Una giornata storica, che cinque ragazzi portatori di disabilità difficilmente dimenticheranno. Il tutto grazie a Gast Onlus, l’associazione che dal 2008 si occupa di rendere accessibile la pratica sportiva a chi ha problemi motori o cognitiva. Sabato scorso Dario, Raffaele, Luca, Giorgia e Filippo – i primi quattro su un tandem montain-bike e l’ultimo a bordo di una handbike –, accompagnati da altri 20 bikers si sono ritrovati a Cerreto Laghi per iniziare questa avventura. Il percorso? Dalla stazione sciistica del nostro Appennino, passando per Cerreto Alpi, Collagna, Passo Scalucchia, Ospedalaccio e ritorno a Cerrato Laghi. Il gruppo è stato guidato da Roberto Barbantini, guida specializzata del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che ha supportato l’iniziativa. Dopo essere stati accolto da una Cerreto Laghi avvolta da nubi e freddo, superato il lago Pranda, gli escursionisti sono stati ‘baciati’ dal sole e cielo sereno. "È stata una giornata strepitosa, indimenticabile – sottolinea Giacomo Cibelli, presidenti di Gast e, per l’occasione, alla guida di uno dei tandem – I ragazzi sui mezzi speciali sono stati oltre il sorprendente per determinazione e capacità. Un contributo fondamentale lo hanno dato gli accompagnatori, bravissimi e attenti a gestire ogni situazione. Quella di sabato è stata davvero un’impresa, magnifica". "Ci tenevamo molto a compiere questo tragitto, sia per l’opportunità che una giornata così è stata per tutti i nostri ragazzi – prosegue Cibelli –, ma anche per dimostrare ancora una volta che con un po’ di lavoro e impegno anche la nostra montagna può diventare un pò più accessibile a tutti". "Quello che Gast e il suo presidente Cibelli stanno facendo è semplicemente eccezionale – conclude Fausto Giovanelli del Parco Nazionale- Soprattutto perché hanno reso ‘normale’ portare in montagna ragazzi, persone, con meno abilità e goderne le bellezze e la natura".

Ni. Bo.