"Il ’Giro dei colli’ sarà presto fruibile"

Al via il secondo stralcio della ciclopedonale del ‘Giro dei Colli’. Una novità importante e attesa per Scandiano, annunciata ufficialmente dal sindaco Matteo Nasciuti. Sono iniziati i lavori per il secondo tratto del ‘Giro dei colli’ che porteranno alla costruzione di una pista ciclopedonale che percorrerà tutta via Brolo Sopra, dalla curva (già ultimata) di via Larga fino al sottopassaggio pedonale in prossimità dell’area sportiva. Un intervento assegnato poche settimane fa dalla giunta per un investimento complessivo di 425mila euro.

"Si lavora in questi giorni – spiega Nasciuti – con un senso unico alternato: un piccolo disagio, temporaneo, per chi transita da quelle parti. Disagio compensato, crediamo, dal grande passo avanti nella realizzazione di un’opera che aspettiamo da molto tempo. Quello del Giro dei Colli è infatti il progetto chiave della nostra amministrazione: è frutto di una progettazione complessa, di un iter fatto di accordi con cittadine e cittadini che hanno rinunciato a un pezzo di terra per la sicurezza e il benessere della comunità. E’ a loro, ai tecnici del Comune, ai progettisti e a tutte le persone che ci hanno creduto che va il nostro ringraziamento per il concretizzarsi di quello che ci appare quasi un sogno".

Un’opera certamente strategica per il comune di Scandiano. Il ‘Giro dei Colli’ sarà frequentato da tanti camminatori, ma sarà destinato anche per i ciclisti. "Il percorso collinare più bello di Scandiano – sottolinea con soddisfazione il primo cittadino Nasciuti – sarà presto fruibile e sicuro per tutte e tutti. Scandiano è una meraviglia. Sempre di più".

La scorsa estate era intanto terminato il primo stralcio, ultimando un tratto di percorso che si snoda sui colli scandianesi sul lato ovest di via Larga. "Sono molto contento – aveva dichiarato il sindaco a conclusione del primo stralcio – di condividere il completamento del primo stralcio del Giro dei Colli, la camminata più amata dagli scandianesi. Cambiare Scandiano in un’ottica di ricerca di maggiore sostenibilità rappresenta una sfida che, insieme, stiamo vincendo".

Nel passato era stata inoltre organizzata a Scandiano una serata pubblica, alla presenza delle autorità, per la presentazione del progetto e dei suoi dettagli per la messa in sicurezza dell’importante percorso.

