Il Giro d’Italia dei volontari Cri

Ha fatto tappa anche a Reggiolo il Giro d’Italia dei volontari di Croce rossa, partito nei giorni scorsi da Roma per arrivare fino a Solferino, luogo in cui è nata la Cri, attraversando diverse regioni. Il progetto ha diverse finalità, tra cui la promozione del patrimonio culturale del Bel Paese, valorizzare le zone colpite da calamità naturali, promuovere gli stili di vita sani e la mobilità sostenibile.

Tutto questo grazie alla Croce rossa e alla bicicletta, con un percorso che vuole coinvolgere diversi territori italiani: di pianura, di mare ma anche di montagna. Dall’Altare delle Patria di Roma alle spiagge di San Felice Circeo costeggiando il mar Tirreno, dalla Reggia di Caserta a Isernia attraversando gli appennini meridionali e centrali, ricordando i sette principi della Croce rossa, per poi fermarsi nei paesi terremotati. Dall’Aquila a Norcia per non dimenticare le persone scomparse e dare speranza a chi ha perso tutto.

Tappa green nel cuore verde dell’Italia, da Terni a Perugia, per arrivare sul mare adriatico. Ripartenza da Senigallia in direzione Ravenna pedalando nei luoghi alluvionati per "ricominciare" tra le terre di ciclisti. E poi la tappa conclusiva da Modena a Solferino per ricordare la storia del volontariato e passando da Reggiolo, martoriata nel 2012 da un tremendo terremoto.

Un viaggio per unire i volontari di Croce Rossa Italiana, che è stato accolto anche alla sede di Reggiolo, con tanto affetto e l’immancabile rinfresco, prima dell’ultima pedalata verso Solferino.

