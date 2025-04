Il Giro d’Italia diventa materia di studio

Il Giro raccontato a scuola diventa una leggenda ricca di aneddoti divertenti per gli studenti. Nelle scuole si stanno svolgendo, con grande apprezzamento, gli incontri che rientrano nel progetto "Giro a scuola", che fa parte del calendario di eventi in preparazione dell’arrivo del Giro d’Italia a Castelnovo Monti il prossimo 21 maggio. Il progetto è rivolto agli studenti di 10 plessi delle scuole primarie che si trovano sul percorso dell’11ª tappa, con l’arrivo a Castelnovo.

Il programma prevede una serie di incontri condotti da Luca Simonelli che trattano i temi del Giro, della bicicletta e dei ciclisti, dei materiali e della tecnologia, di ieri e di oggi, della ‘corsa rosa’ e del Giro-E (l’evento dedicato alle e-bike che accompagna la corsa), delle peculiarità del grande evento e della carovana. Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri a Villa Minozzo capoluogo, Minozzo e Case Bagatti. Hanno avuto la durata di circa un’ora ed hanno creato davvero tanto entusiasmo fra gli scolari che hanno seguito, affascinati, i racconti e gli aneddoti degli ex ciclisti professionisti e dei ciclisti di oggi ai quali i ragazzi hanno rivolto tantissime domande prendendo anche appunti.

A Minozzo i ragazzi hanno fatto l’applausometro per esprimere il proprio gradimento. Le domande di ragazzi e ragazze hanno riguardato curiosità sulle bici in generale, e naturalmente sul Giro. Nelle scuole sono state portate a corredo degli incontri bici e maglie storiche, oltre a bici e maglie moderne. Insieme a Simonelli, hanno preso parte agli incontri Paolo Tedeschi e Lauro Grazioli, ex corridori professionisti, Giuseppe Sacchetti della Uisp, e della società sportiva castelnovese Università del Pedale, Alberto Zanni, Gianni Leurini, Mario Zanni, Valter Morini, Cinzio Campani. Il prossimo incontro giovedì 10 e nelle scuole di Toano e Cavola.

Settimo Baisi