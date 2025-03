Il Giro d’Italia è già in Municipio

Il Giro d’Italia entra anche in Comune. Un’opera dello scultore Claudio Ferrarini è stata collocata all’ingresso del Municipio. Si tratta di una scultura in legno dedicata al Giro d’Italia e ai ciclisti che, con la loro fatica, ne sono gli assoluti protagonisti. L’opera in legno è stata realizzata da Claudio Ferrarini, noto scultore felinese, già animatore di diversi eventi sul Monte Fosola e nel territorio appenninico dedicati a coloro che, armati di scalpelli e sgorbie, estraggono dal legno opere d’arte. La scultura di Ferrarini trasmette l’idea del gruppo in velocità. L’arrivo della corsa rosa è atteso il 21 maggio.

s.b.